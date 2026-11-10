Este lunes, Perú pidió a Rusia que explique el paradero de los nacionales que fueron reclutados por su ejército para combatir en Ucrania.

Desde mayo ya se conocían casos de ciudadanos peruanos que fueron llevados a Rusia para trabajar, pero una vez ahí fueron enviados a la guerra y perdieron contacto con sus familiares.

"Detrás de cada uno de estos casos hay familias que esperan noticias de sus seres queridos", dijo Carlos Espá explicando a su homólogo ruso, Serguei Lavrov, la incertidumbre que viven las familias que aseguran que 459 peruanos fueron llevados a Rusia con mentiras para que se unieran a la guerra.

Su derecho es conocer si se encuentran vivos o si han fallecido o si son prisioneros de guerra. "Por ello venimos a Rusia con el propósito de avanzar en las gestiones políticas, humanitarias y consulares", agregó el canciller peruano.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Los familiares quieren que estén de vuelta por Navidad.

El abogado Percy Salinas Tumbaco, consultor especialista en Derecho Internacional y antiguo asesor de los familiares, considera que Espa está llevando este caso con más determinación que el gobierno anterior, liderado por el expresidente José María Balcázar.

El gobierno pasado no quería intervenir en este tema porque consideraba que estos eran contratos entre privados. Entonces saludamos que el canciller hoy esté con las autoridades rusas, pero lo que queremos saber es cuáles van a ser las acciones, porque las familias que están acá desean conocer cuándo llega su familiar. A ellos no les interesa que haya un plazo que van a coordinar. O sea, su familia quiere tener esta Navidad a su familiar en casa", afirma.

Rusia, por su parte, asegura que sus contratos respetaban las leyes, pero el abogado Salinas Tumbaco considera que violaban las normas del Perú y los acuerdos internacionales.

Todos los contratos que se celebren con un país extranjero de idioma extranjero que no sea el español tienen que ser el contrato en español. Y en segundo, la empresa debe tener registrado contrato en el Ministerio de Trabajo de Perú. Eso nunca se ha dado. Ahora el 95% de los peruanos que han ido o que están en esta situación no son militares", insiste.

Rusia comete trata de personas, según AI

Amnistía Internacional considera que Rusia comete trata de personas en países con elevados índices de pobreza. Esa fue una de sus conclusiones del informe que publicó en septiembre y que el abogado Salinas Tumbaco confirma con recientes casos.

Estos reclutamientos se producen en toda Latinoamérica. A mí a diario me contactan personas que están allá y no saben qué hacer. Entonces, esto ya no es un tema solamente de Perú. "Esto debe ser tratado por un tema ya humanitario", pide el letrado.

Mientras los familiares de los ciudadanos peruanos insisten en que fueron llevados con mentiras, Rusia asegura que se alistaron a su ejército de manera voluntaria.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más