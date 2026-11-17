El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, presentó la operación, que provocó la destrucción parcial del puente de Kerch, como una jugada maestra. Según explicó, las fuerzas ucranianas fueron debilitando gradualmente las defensas antiaéreas rusas durante varias semanas antes de lanzar una ofensiva masiva contra el objetivo, con misiles y drones, durante la noche.

Según Zelenski, varios misiles y drones impactaron en las estructuras viaria y ferroviaria del puente de Crimea. «Uno de los arcos metálicos y el tramo de carretera que sostenía han quedado completamente destruidos, mientras que la parte ferroviaria ha sufrido daños», afirmó en un comunicado el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), que participó en la operación.

Este puente tiene una importancia estratégica para Rusia, ya que constituye una vía clave para el transporte de suministros militares y civiles hacia la península. Al mismo tiempo, representa un símbolo de la anexión de Crimea por parte de Moscú en 2014, considerada ilegal por Ucrania y gran parte de la comunidad internacional.

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Tras el ataque, el Gobierno ruso convocó una reunión de emergencia, según informaron los medios estatales. El puente, de vital importancia para la península y considerado un poderoso símbolo político para el presidente ruso, Vladímir Putin, será reparado y quedará «aún mejor que antes», aseguró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Por otra parte, dos personas murieron en Crimea durante un ataque con drones, según informaron las autoridades locales.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó, además, haber derribado 1.441 drones ucranianos durante los ataques nocturnos masivos, lo que constituiría la segunda cifra diaria más alta del año.

Rusia también destruye puentes en la capital ucraniana

Por su parte, Rusia lanzó misiles balísticos y drones contra Kiev, alcanzando dos de los principales puentes de la capital ucraniana y causando la muerte de al menos dos personas.

Los puentes Sur y Norte sufrieron daños, según informó la administración municipal, que añadió que ambas infraestructuras habían sido cerradas al tráfico.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, precisó que varios sistemas de infraestructuras críticas también habían resultado dañados, lo que provocó interrupciones en el suministro de agua y calefacción en algunos barrios de la ciudad.

Los ataques se producen en medio de los esfuerzos diplomáticos

Esta nueva ola de ataques se produce pese a los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra en Ucrania, iniciada en febrero de 2022 con la invasión rusa. Sin embargo, el diálogo sigue tropezando con profundas discrepancias entre Moscú y Kiev sobre las condiciones para alcanzar un acuerdo de paz.

Este lunes, los emisarios estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff participaron en conversaciones con Ucrania. Según destacó el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, «por primera vez, Europa estuvo plenamente representada» por los mismos representantes que participarán en las negociaciones con Rusia.

Por su parte, el presidente ruso, Vladímir Putin, llegará este jueves a Shenzhen, en el sudeste de China, para reunirse con sus homólogos estadounidense y chino, al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Temor y desconfianza en Europa

Este encuentro trilateral genera inquietud en Europa y Ucrania ante la posibilidad de que Rusia intente imponer una version de «nuevo Yalta». La referencia remite a la conferencia celebrada en 1945, en la que los líderes de la Unión Soviética, Estados Unidos y el Reino Unido debatieron el futuro de Europa tras la Segunda Guerra Mundial y sentaron las bases del nuevo orden internacional de posguerra.

Sin embargo, el Kremlin ha rechazado cualquier comparación con Yalta, afirmando que esas interpretaciones «no tienen nada que ver con la realidad». Así lo declaró el lunes por la noche su portavoz, según informaron las agencias de noticias rusas.

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