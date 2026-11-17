RFI: Ulrich Bounat, usted es investigador asociado del laboratorio de ideas Euro Creative y autor de La guerra híbrida en Ucrania: ¿qué perspectivas? (Éditions du Cygne). Radio Francia Internacional reveló la víspera que hay militares franceses presentes en Ucrania al menos desde el verano de este 2026. Su misión es preparar a las fuerzas ucranianas para el uso de equipos de alta tecnología enviados por París a Kiev. París busca aliviar parte de la carga que afrontan los ucranianos en esta guerra. ¿Lo sorprenden estas revelaciones?

No del todo, porque ya sabíamos que había fuerzas especiales de distintos países europeos presentes sobre el terreno, especialmente para acompañar el fortalecimiento de las capacidades y competencias de las tropas ucranianas. Sabemos, por ejemplo, que fuerzas especiales francesas y británicas estaban allí para enseñar a los ucranianos a utilizar los misiles Scalp y Storm Shadow.

También existía la idea, planteada por "la coalición de voluntarios" [alianza informal de una treintena de países liderada por Reino Unido y Francia que busca coordinar apoyo militar, político y de seguridad para Ucrania] hace algunos meses, de que era más racional realizar directamente en territorio ucraniano las operaciones de mantenimiento de parte del equipamiento occidental suministrado a Ucrania y parte de la formación, en lugar de obligar a los ucranianos a desplazarse a Polonia o a otros países europeos para recibir entrenamiento o reparar su material. Es simplemente una cuestión de eficacia operativa. Por tanto, no me sorprende saber que esto empieza a ponerse en marcha poco a poco.

RFI. Francia no es el único país de la OTAN que ha enviado tropas para formar soldados en Ucrania. Reino Unido y Canadá ya habían puesto en marcha misiones antes de la invasión rusa. ¿Es la misión "Volia" una operación similar?

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Es difícil decirlo. Creo que no disponemos de toda la información. Parece tratarse de una operación de formación, pero probablemente también incluya una dimensión de mantenimiento de equipos. Habrá que confirmarlo. Tampoco estoy seguro del volumen de personas formadas. Tengo más bien la impresión de que se trata de capacitación especializada en determinadas áreas, dirigida a expertos, y no de programas generalistas para decenas de miles de soldados. Si fuera así, estaríamos ante una formación algo distinta de la que ofrecían británicos y canadienses, que era más generalista.

Pero creo que este tipo de operaciones, cuyo objetivo es formar especialistas dentro del ejército ucraniano en el uso del material que se les entrega, tenderán a multiplicarse.

RFI. En cualquier caso, se trataba de un secreto muy bien guardado, pese a que la Constitución francesa exige que el Parlamento sea informado de una operación de este tipo. ¿Cómo se explica esa confidencialidad?

Creo que responde a una voluntad de eficacia operativa. Es simplemente para evitar divulgar demasiada información que luego pudiera filtrarse y ser utilizada por los rusos con fines de propaganda o incluso para identificar objetivos. Ese es el primer punto. El segundo es que todos somos conscientes de que Francia atraviesa una situación en la que varios partidos instrumentalizan completamente la cuestión ucraniana por razones puramente políticas.

Ahora la información ha salido a la luz. Es probable que una parte de la clase política francesa utilice el argumento de la ayuda a Ucrania para criticar al actual gobierno.

RFI. Desde el inicio de la guerra, el presidente ruso Vladimir Putin repite que la presencia de tropas occidentales en Ucrania constituye una línea roja. El 12 de noviembre, al recibir a emisarios estadounidenses, llegó incluso a hablar de una 'voluntad de prolongar la guerra'. ¿Qué reacción puede esperarse ahora de Moscú?

Es muy probable que el gobierno ruso retome esta información exagerándola enormemente, afirmando que hay decenas de miles de soldados de la OTAN sobre el terreno y que participan en operaciones de combate. En términos generales, esto encajará en la narrativa rusa según la cual la OTAN estaría librando una guerra por delegación contra las fuerzas rusas.

Sin embargo, es evidente que lo que ocurre es exactamente lo contrario: estos expertos del ejército francés no estarían presentes en Ucrania si el ejército ruso no hubiera invadido ese país en 2022. Los rusos probablemente adoptarán esa postura, pero no invirtamos las responsabilidades sobre lo que sucede desde 2022.

RFI. ¿El hecho de que se trate de un país europeo cambia también algo en la reacción de Moscú?

Creo que sí cambia las cosas, porque se trata de Francia. Y Francia no es un país cualquiera en Europa: tiene un peso considerable dentro de las organizaciones internacionales. Además, es el país que más se ha puesto al frente de determinadas iniciativas: lidera la coalición de voluntarios y plantea compartir su paraguas nuclear con varios países europeos.

En ese contexto, creo que Francia es un objetivo prioritario para los rusos, al igual que Reino Unido. El hecho de que sea Francia probablemente amplificará la reacción propagandística de Rusia.

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