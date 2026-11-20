Esta última oleada de ataques se produjo tras una cumbre trilateral histórica en China entre Putin, el mandatario chino, Xi Jinping, y su par estadounidense, Donald Trump.

Putin había prometido una represalia "mucho más dolorosa" después de que Ucrania dañara esta semana el puente de Crimea, un símbolo del dominio del líder ruso sobre esa región anexada.

La cadena de televisión ucraniana Suspilne informó de múltiples explosiones en Kiev en la madrugada de este viernes.

"Tres personas murieron en ataques del enemigo contra la capital", indicó, por su parte, la administración militar, que agregó que dos personas resultaron heridas.

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Un poco antes, el alcalde capitalino, Vitali Klitschko, había indicado que tres puentes fueron alcanzados por tiros de misiles y que dos de ellos revestían daños.

"Como resultado del ataque balístico contra la capital, el paso del puente Podilsko-Voskresenski ha resultado dañado. Actualmente, el tráfico de la orilla derecha (de la ciudad) a la izquierda está cerrado en ese tramo", explicó Klitschko en Telegram.

"El puente Darnitski también sufrió daños", agregó el primer edil, que también dijo que el Puente Sur fue alcanzado, pero no especificó si había sufrido destrozos.

Los medios ucranianos dieron cuenta de múltiples tiros de misiles balísticos en otras regiones del país, como las de Poltava y Sumi, en el noreste, y de misiles de crucero lanzados desde el mar Negro.

"Bombardeos masivos"

El Ministerio ruso de Defensa anunció este viernes que las fuerzas armadas del país habían efectuado "bombardeos masivos utilizando armas de precisión terrestres, navales y aéreas, así como drones".

"Los bombardeos apuntaron contra empresas del complejo militar-industrial ucraniano y depósitos involucrados en la producción y el almacenamiento de misiles crucero y de drones de largo y medio alcance; infraestructuras energéticas y de transporte en la ciudad de Kiev" y en otras regiones, indicó esa cartera en Telegram.

Además de dañar los puentes de la capital, los ataques rusos de este viernes también incendiaron dos edificios situados en los distritos de Obolon y de Podil, al norte de Kiev, agregó la administración militar de esa demarcación.

Por su parte, Igor Terekhov, el alcalde de la ciudad de Járkov, en el noreste del país, declaró que un dron ruso causó daños en un hospital este viernes.

"Cuatro personas resultaron heridas y más de 50 ventanas reventaron", precisó en Telegram, donde también informó de un incendio en un complejo residencial de la ciudad a raíz de un ataque.

Los ataques se produjeron en un momento en que Europa busca una mayor participación en las próximas negociaciones para poner fin al conflicto, que comenzó con la invasión a gran escala de Rusia hace casi cinco años.

La reunión trilateral de Putin, Trump y Xi en China generó temores de que las decisiones sobre el futuro de Ucrania se tomaran sin tener en cuenta a Kiev ni a los europeos.

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