Colombia vivió este jueves 19 de noviembre una jornada de manifestación nacional con movilizaciones en diferentes ciudades del país. Centrales obreras, sindicatos, estudiantes y organizaciones sociales salieron a las calles para protestar contra el proyecto de Ley de Rescate Económico impulsado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella.

"Vine a manifestarme porque me parece que la reforma que están montando realmente está atacando no solamente al bolsillo del colombiano, sino la estructura económica del país", contó a RFI el administrador Matías Quintas.

La Ley de Rescate Económico se está convirtiendo en la piedra en el zapato del gobierno actual, nos explicó la vendedora Marcela Rojas: "Hoy estamos súper inconformes con esta propuesta de ley de rescate fiscal, porque realmente es una reforma tributaria que va en contra de la clase trabajadora, donde se ponen tasas impositivas al mayor pago de planilla para los trabajadores independientes", denunció.

También se suman a la jornada las exigencias en temas de educación pública y el rechazo a una posible privatización de empresas del Estado, como Ecopetrol.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El expresidente Gustavo Petro participó de la jornada desde la ciudad de Cali. En diferentes puntos de las principales capitales se registraron disturbios y ataques contra los sistemas de trasporte SITP y TransMilenio. Petro también anunció desde ya una jornada de paro nacional en los próximos días.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más