Colombia vivió este jueves 19 de noviembre una jornada de manifestación nacional con movilizaciones en diferentes ciudades del país. Centrales obreras, sindicatos, estudiantes y organizaciones sociales salieron a las calles para protestar contra el proyecto de Ley de Rescate Económico impulsado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella.
"Vine a manifestarme porque me parece que la reforma que están montando realmente está atacando no solamente al bolsillo del colombiano, sino la estructura económica del país", contó a RFI el administrador Matías Quintas.
La Ley de Rescate Económico se está convirtiendo en la piedra en el zapato del gobierno actual, nos explicó la vendedora Marcela Rojas: "Hoy estamos súper inconformes con esta propuesta de ley de rescate fiscal, porque realmente es una reforma tributaria que va en contra de la clase trabajadora, donde se ponen tasas impositivas al mayor pago de planilla para los trabajadores independientes", denunció.
También se suman a la jornada las exigencias en temas de educación pública y el rechazo a una posible privatización de empresas del Estado, como Ecopetrol.
El expresidente Gustavo Petro participó de la jornada desde la ciudad de Cali. En diferentes puntos de las principales capitales se registraron disturbios y ataques contra los sistemas de trasporte SITP y TransMilenio. Petro también anunció desde ya una jornada de paro nacional en los próximos días.
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