En el preámbulo del informe, los Sabios del Tribunal de Cuentas aumentan ligeramente su estimación de la factura pública para estos Juegos Olímpicos y Paralímpicos de verano. La factura alcanza los 6.700 millones de euros, es decir 30 millones más que la estimación anterior. Los costes adicionales están especialmente relacionados con el plan de natación en el Sena.

Poco impacto en el turismo y desarrollo local

Además, el impacto económico de los Juegos Olímpicos está siendo revisado a la baja, ya que no se cubrieron los ingresos fiscales esperados. El Tribunal de Cuentas señala en su informe publicado este 19 de noviembre una disminución en la asistencia turística en 2024 debido al aumento de los precios de hoteles y restaurantes. Y señala que tras los Juegos no se observó un aumento significativo en las pernoctaciones en Francia.

Pero es en el legado material e inmaterial donde la institución resulta más severa. Los Juegos han contribuido sin duda a la transformación del departamento Seine-Saint-Denis, al norte de París, pero esta observación no debe exagerarse. Los nuevos barrios solo disponen de 4.371 viviendas, o sea el 0,6% del parque del departamento, y benefician principalmente al oeste, con el riesgo de ampliar la brecha con el más frágil este. En cuanto al baño en el Sena y el Marne, se vio interrumpido en 2025 por numerosos cierres relacionados con la calidad del agua.

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Un impulso alentador, pero que debe confirmarse

Además, el departamento sigue siendo uno de los menos equipados con instalaciones deportivas, y las que fueron construidas para el evento tienen dificultades para encontrar su público. Es el caso del Centro Acuático Olímpico de Saint-Denis, que recibe tres veces menos visitantes de lo esperado. En cuanto a la promesa de realizar 30 minutos de deporte al día en la escuela, la medida no ha logrado consolidarse, lamenta el Tribunal de Cuentas, que concluye que existe una "fatiga postolímpica".

Tras el descenso de la crisis sanitaria, el número de licencias deportivas volvió en 2023 a su nivel de 2019, con 16,5 millones de licencias, y luego aumentó en 2024 (+3,8%). El Tribunal de Cuentas considera alentador este desarrollo, pero aún debe confirmarse. En el ámbito de la inclusión, los Juegos han cambiado la visión sobre la discapacidad, aunque desde entonces se ha sentido una desaceleración debido a recortes en subvenciones y retiradas de socios o autoridades locales, señala la entidad.

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