El espacio aéreo iraní reabrió el jueves por la mañana tras haber permanecido cerrado durante unas horas en la madrugada. ¿Una desescalada con Washington tras las declaraciones de Donald Trump? En todo caso, el presidente estadounidense se muestra menos decidido a intervenir militarmente tras haber alentado a los iraníes a tomar las instituciones, mientras les aseguraba que la ayuda iba en camino.

Este miércoles, Trump se mostró más ambiguo sobre sus intenciones, al afirmar que "la matanza en Irán está cesando" y "no hay planes de ejecuciones" de detenidos. Washington está monitoreando la situación, agregó. Cuando un periodista de AFP le preguntó si se había descartado una intervención militar, Trump respondió: "Lo observaremos y veremos qué pasa después”.

Grupos de defensa de los derechos humanos afirman que, aprovechando un corte de internet de más de cinco días, las autoridades iraníes están llevando a cabo la represión más severa en años en el país, que dejó al menos 3.428 muertos, según una oenegé.

Suspensión de ejecuciones

Por su parte, el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, afirmó en una entrevista con Fox News que no habrá ejecuciones de manifestantes "ni hoy ni mañana".

El grupo de derechos humanos Hengaw, con sede en Noruega, indicó que la ejecución por ahorcamiento del manifestante iraní Erfan Soltani estaba programada para miércoles pero fue aplazada.

Tras el pico de concentraciones registrado a finales de la semana pasada, las autoridades intentaron retomar el control de las calles organizando una "marcha de resistencia nacional" y los funerales de más de 100 miembros de las fuerzas de seguridad y otros "mártires" muertos en las protestas.

Mientras tanto, la intensidad de las protestas parece haber disminuido drásticamente. Este jueves por la mañana, la situación en Teherán es bastante tranquila. En general, las manifestaciones tenían lugar por la noche, y ayer miércoles, por tercera noche consecutiva, la situación era calma en las calles de Teherán. No ha habido nuevas manifestaciones, según constata nuestro corresponsal, Siavosh Ghazi.

La situación sigue siendo tensa, ya que se sabe que ha habido muchas personas asesinadas o detenidas. Cuando se habla con la gente, muchos cuentan que tienen un amigo o un familiar que ha resultado herido o ha sido asesinado. Los iraníes están indignados por la represión contra los manifestantes.

