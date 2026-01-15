Con nuestro corresponsal en Caracas, Víctor Amaya, y la AFP

El presidente Donald Trump recibe este jueves a la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado, que quiere mantener línea directa con Washington en momentos en que el diálogo de Estados Unidos con Caracas se afianza.

"Una persona formidable"

Trump había dicho la semana pasada que sería "un honor" recibir a Machado, y aún más la idea de "compartir" de alguna manera el premio Nobel, que él ansiaba y que se llevó la líder venezolana. Ella le dedicó el Nobel a Trump, y luego lanzó la idea de entregarle el premio, algo que la Academia noruega aclaró que no era posible.

Pero el miércoles, el republicano declaró ante la prensa que mantuvo una "larga" conversación telefónica con la actual líder del país, Delcy Rodríguez. Afirmó que todo "anda muy bien" con Venezuela. "Tuvimos una larga llamada, discutimos un montón de cosas", declaró Trump a periodistas, y describió a Rodríguez como "una persona formidable". "Es alguien con quien trabajamos muy bien", agregó.

Rodríguez calificó la conversación de "productiva y cortés" y "desarrollada en un marco de respeto mutuo". "Abordamos una agenda de trabajo bilateral en beneficio de nuestros pueblos, así como de asuntos pendientes en la relación entre nuestros gobiernos", escribió en Telegram.

Más liberaciones de presos políticos

Una veintena de periodistas que estaban presos en Venezuela han sido excarcelados, como parte del proceso de excarcelaciones que avanza en el país desde hace una semana. A lo largo del día, reporteros, camarógrafos y activistas fueron saliendo de distintas cárceles donde permanecían. La mayoría habían sido detenidos en 2025, pero otros permanecían encerrados y sin juicios desde 2024 e incluso 2022.

Todos estos excarcelados, como el resto del centenar de personas que han salido de las prisiones estos días, quedaron sujetos de medidas cautelares, que les prohíben hablar con la prensa o salir del país.

La presidenta encargada señaló que se están excarcelando un total de 406 personas, tomando en cuenta liberaciones que comenzaron el 24 de diciembre pasado. "Es una Venezuela que se abre a un nuevo momento político, que permita el entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad política-ideológica", expresó.

Aseguró que estas excarcelaciones se habían iniciado en diciembre pasado, promovidas por Nicolás Maduro: "En diciembre de 2025 se había iniciado un proceso de liberaciones de personas privadas de libertad para abrir espacios para el entendimiento, para la convivencia, para la tolerancia", indicó.

Organizaciones de derechos humanos como Justicia Encuentro y Perdón dijeron que el número dado por las autoridades no se corresponde con lo verificado, y exigieron que haya más transparencia sobre el proceso. Lo mismo hizo el diputado opositor Luis Florido, a quien le había sido prometida una lista de excarcelados por parte del presidente del Parlamento, y hermano de la presidenta encargada, Jorge Rodríguez.

La presidenta encargada no respondió a preguntas sobre un eventual viaje a Washington.

