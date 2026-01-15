Leer tambiénTrump: "La OTAN será más formidable y efectiva cuando Groenlandia esté en manos de EEUU”

La operación Groenland Arctic Endurance se ha organizado con carácter de urgencia, “a toda prisa”, según los militares daneses, con una primera proyección de fuerza en pocas horas. Los franceses se han ofrecido a participar, propuesta que ha sido inmediatamente aceptada por Copenhague.

De este modo, un pequeño destacamento de cazadores alpinos ha llegado a Groenlandia a bordo de aviones militares daneses. Un destacamento para reconocer el lugar y los edificios que se les han asignado.

Mañana viernes, un segundo contingente, esta vez de unos treinta soldados, se unirá a ellos y el número de efectivos franceses podría seguir aumentando en los próximos días, con la aportación de medios del Ejército del Aire, pero también de la Armada, uno de cuyos buques debería venir a patrullar las costas de Groenlandia.

¿Cuál es el objetivo de este ejercicio?

Arctic Endurance es oficialmente un ejercicio, como los que se realizan regularmente en Groenlandia, en particular en el marco de la OTAN, con las diferentes tropas de montaña europeas: cazadores alpinos franceses, Alpenjäger alemanes, tropas noruegas y suecas, soldados de élite preparados para el clima polar, especialmente en enero, el mes más frío. Este jueves por la mañana, la temperatura en Nuuk es de menos un grado, lo que es relativamente clemente.

Pero, por supuesto, el contexto político hace que este ejercicio tenga todo el carácter de una misión de reafirmación, frente a las amenazas estadounidenses, pilar de la OTAN, por lo que es verdaderamente histórico.

Los europeos quieren mostrar su solidaridad con Dinamarca. Por eso los soldados llegan juntos, es un mensaje de unidad. También un mensaje de firmeza, Europa planta su bandera en Groenlandia. Un acto político que será explicado a mediodía de París por el presidente francés Emmanuel Macron.

Una reunión “intensa” en la Casa Blanca

El miércoles, el ministro danés de Relaciones Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, denunció la voluntad de Trump de "conquistar" la isla ártica, tras la reunión en la Casa Blanca con altos funcionarios estadounidenses.

"El presidente ha expresado claramente su punto de vista y nosotros tenemos una posición diferente", declaró a los periodistas.

El ministro danés y su homóloga groenlandesa, Vivian Motzfeldt, fueron recibidos en la Casa Blanca por el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio.

"Ha sido muy intenso para todos nosotros, pero quiero decirles que la reunión de hoy ha ido muy bien", comentó por su parte Motzfeldt.

"Tengo muy buenas relaciones con Dinamarca, y veremos cómo evoluciona todo esto. Creo que se encontrará una solución", matizó posteriormente Trump, que no participó en la reunión, a los periodistas en la Casa Blanca.

