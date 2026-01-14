A hora de que diplomáticos daneses y groenlandeses visiten la Casa Blanca, el presidente estadounidense reiteró su intención de que Groenlandia pase a manos norteamericana.

"Estados Unidos necesita Groenlandia por motivos de Seguridad Nacional. Es vital para la Cúpula Dorada que estamos construyendo", señaló Trump, refiriéndose a un sistema de defensa aérea.

"La OTAN será más formidable y efectiva cuando Groenlandia esté en manos de ESTADOS UNIDOS. Cualquier otra cosa por debajo de eso es inaceptable", escribió en las redes sociales.

Este miércoles, diplomáticos daneses y groenlandeses mantendrán conversaciones con el vicepresidente, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio.

El ministro de Defensa danés, Troels Lund Poulsen, en un intento de rebajar las preocupaciones de Washington sobre la seguridad de Groenlandia, dijo que Copenhague está reforzando su contingente militar en la zona y trata de conseguir "una mayor presencia de la OTAN en el Ártico".

Trump sostuvo que la OTAN "debería liderar" la construcción del sistema avanzado de defensa antimisiles. "Si no lo hacemos nosotros, lo harán Rusia o China, ¡y eso no va a suceder!", escribió Trump.

El presidente estadounidense ha amenazado en varias ocasiones con apoderarse de la vasta, estratégica y escasamente poblada isla ártica, y ha aumentado el tono desde el ataque del 3 de enero en suelo venezolano que propició la detención del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron expresó este miércoles su preocupación por las intenciones de Trump.

"No subestimamos las declaraciones sobre Groenlandia. Si la soberanía de un país europeo y aliado se viera afectada, las consecuencias en cascada serían inéditas", dijo Macron durante una reunión de su consejo de ministros, según la vocera del gobierno, Maud Bregeon.

