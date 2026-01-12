El gobierno de Trump anunció un despliegue adicional de centenares de policías federales en Mineápolis después de un fin de semana de masivas protestas en Estados Unidos debido a la muerte de Renne Good, de 37 años, a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un operativo en Mineápolis

Entre el domingo y el lunes "habrá cientos más (de policías) para que nuestro personal del ICE y de la Patrulla Fronteriza que trabajan en Mineápolis puedan hacerlo de forma segura", dijo la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en entrevista con Fox News. A inicios de la semana se habían desplegado cerca de 2.000 agentes del ICE para realizar arrestos de inmigrantes. "Seguiremos haciendo cumplir la ley: si alguien comete actos violentos contra las fuerzas del orden u obstaculiza nuestras operaciones, eso es un delito, y les haremos responsables de las consecuencias", advirtió Noem.

En otra entrevista con CNN, la secretaria acusó a políticos demócratas de promover la violencia contra agentes de inmigración e insistió en la narrativa de la Casa Blanca de que Good era "una terrorista doméstica" y que el uniformado implicado, Jonathan Ross, actuó en defensa propia.

Interrogado a bordo de su avión presidencial sobre el uso de fuerza letal en este caso, Donald Trump respondió: "Creo, francamente, que son agitadoras profesionales", en una aparente referencia a la víctima y a su esposa.

En Mineápolis, donde las manifestaciones y homenajes a Good no han cesado desde su muerte, el anuncio de un nuevo despliegue de policías federales causó consternación.

El domingo continuaron los enfrentamientos entre agentes federales y manifestantes en Mineápolis, donde oficiales usaron gas pimienta contra personas que sostenían carteles frente a una instalación del ICE y se detuvo a personas en zonas residenciales.

También se registraron movilizaciones en las calles de Nueva York, donde centenas de manifestantes desfilaron junto a una bandera en la que se leía "ICE para desaparecer a nuestros vecinos".

Desde que murió Good, miles se han manifestado en varias ciudades del país, en su mayoría de manera pacífica, para exigir, entre otras cosas, que se aclaren por completo las circunstancias de este tiroteo mortal.

En un video de celular se ve a Good en el volante de su vehículo, diciéndole al agente: "No estoy enojada con usted". Cuando Ross pasa frente al carro, se escucha a otro agente ordenar a Good que salga, antes de que ella intente huir. Luego se escuchan disparos. Al final de la grabación, se oye al agente que filmaba decir: "maldita perra".

"Los hechos de la situación son que el vehículo fue utilizado como arma y atacó al agente. Él se defendió y defendió a quienes estaban a su alrededor", reiteró Noem a CNN el domingo.

Varios políticos demócratas, entre ellos el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, rechazan esa explicación, mostrando videos como prueba.

Las autoridades demócratas critican, por su parte, que los investigadores locales hayan sido apartados de las pesquisas, dirigidas por el FBI.

De acuerdo con The Trace, un medio enfocado en violencia armada, Good es la cuarta persona asesinada por agentes de inmigración desde que Trump lanzó su política de deportación. El viernes pasado, 29 personas fueron detenidas y multadas en Mineápolis, y luego liberadas, según la policía de la ciudad.

(Con AFP)

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más