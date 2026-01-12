La policía de Ecuador encontró el domingo cinco cabezas humanas colgadas y exhibidas junto a un panfleto de advertencia en una playa turística de pescadores en el suroeste del país, inmersa en una ola de violencia armada.

El hallazgo se dio en la ciudad de Puerto López, en la provincia de Manabí, un popular destino turístico para el avistamiento de ballenas donde el último mes se han registrado varios ataques armados y masacres que las autoridades atribuyen a disputas entre bandas locales.

La mañana del domingo, investigadores de la policía realizaron "la verificación de cinco piezas anatómicas (cabezas) que se encontraban colgadas" en un paseo marítimo frente a la playa, en las cercanías de un hotel, detalla un informe policial al que tuvo acceso la AFP. Las víctimas, que llevaban varios días desaparecidas y fueron reconocidas por sus familiares, fueron ejecutadas "en altamar" según las primeras hipótesis, dijo a medios el teniente coronel Andrés Velasco, jefe policial de la zona.

Imágenes que circularon en redes sociales muestran cinco cabezas atadas con cuerdas a dos postes de caña, frente al mar y en medio de la arena. Allí se ve un cartel escrito sobre una tabla de madera que reza: "El pueblo es de nosotros. Sigan saliendo a robar a los pescadores y a seguir pidiendo carnet de vacuna, que ya los tenemos identificados".

En Ecuador se conoce como "vacunas" a las extorsiones que cobran los grupos criminales a comerciantes y pobladores de zonas populares, a cambio de supuesta protección. Las autoridades no han hallado los cuerpos completos de las víctimas.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, defiende una política de mano dura contra el crimen organizado, al estilo de su par salvadoreño Nayib Bukele, y declaró al país en conflicto armado interno contra las mafias. Pero la violencia no cesa.

Los enfrentamientos armados y masacres son habituales en el país, que cerró 2025 con una tasa de homicidios récord cercana a los 52 por cada 100.000 habitantes, según cálculos preliminares del Observatorio del Crimen Organizado.

Ecuador es un nodo crucial de la cadena internacional de narcotráfico por su ubicación estratégica, como puerta de salida de la cocaína colombiana y peruana que se vende en los mercados negros de Europa y Estados Unidos.

(Con AFP)

