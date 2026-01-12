Abdul y su esposa Ana son venezolanos y tienen un negocio de pastelería saludable en Cúcuta. En 2017 migraron a esta ciudad con mucha dificultad. En medio de los cortes de carretera —las llamadas "guarimbas"—, los despojaron de todas sus pertenencias.

"Yo exploté a llorar", recuerda con amargura Abdul. "Aquí comenzamos con unos pequeños ahorros que mi esposa había traído. Eso era lo único que teníamos. Pero aquí en Cúcuta tuve una muy buena oportunidad de inscribirme en la Cámara de Comercio. Uno tiene la posibilidad de participar en talleres y cursos. Son capacitaciones sin costo alguno, sin pagar absolutamente nada. Siempre nos decían que lo que hiciéramos debía ser legal. Y bueno, sí, empezamos en este tema de la formalidad".

En el departamento de Norte de Santander, el 21 % de los empleos los ocupan venezolanos, pero el porcentaje es mayor si se incluye la economía informal. Sergio Castillo Galvis, presidente de la Cámara de Comercio de Cúcuta, estima que es importante mantener abiertos los cruces de frontera durante una crisis política como la actual.

"Nosotros defendemos una frontera abierta"

"Algunos madrugan, su jornada laboral se va finalizando por las tres actividades comerciales más comunes que tenemos en la región, es decir, comercio al por mayor y al por menor en supermercados; incluye también la venta de confecciones, calzado y demás. Las personas también se dirigen hacia escenarios como la peluquería y la gastronomía. Nosotros defendemos siempre una frontera abierta. En el peor de los escenarios, si ocurriera, efectivamente podría suscitarse de nuevo un proceso de desestabilización. A hoy, con el cierre que se tiene estimado, estaríamos llegando entre los 1.200 y los 1.300 millones de dólares en materia de intercambio comercial, lo cual incluye tanto exportaciones como importaciones. Además, si hablamos de cifras a nivel nacional, por ejemplo, en materia de exportación, Venezuela está representando el 24,7 % de ese socio comercial natural que se vuelve receptor del producto colombiano. Sobre todo, está pasando por Cúcuta y por Norte de Santander", puntualiza.

Cúcuta es un nodo comercial con zona franca. A diario transitan entre Colombia y Venezuela 15.000 vehículos con mercancías. El puente Simón Bolívar lo cruzan miles de venezolanos, incluso para venir a mercar, como Heidi.

"Aquí vengo a comprar el papel higiénico, el jabón, ese tipo de cosas. Yo, en realidad, no he visto ningún cambio. O sea, estamos a la espera de ver qué pasa", nos dice Heidi.

