Con AFP

"A pesar de sus protestas y declaraciones falsas en sentido contrario, sumadas al bombardeo de noticias falsas, que están haciendo todo lo posible por restar importancia a la victoria de EE.UU. y hacerla parecer lo más insignificante posible, Irán ha aceptado plena y completamente inspecciones nucleares del más alto nivel durante un largo periodo de tiempo (¡¡¡Infinito!!!). Esto garantizará la 'Honestidad Nuclear'", publicó el presidente estadounidense, Donald Trump, en su plataforma Truth Social.

Irán niega próxima visita de la OIEA

La semana pasada, Teherán y Washington firmaron un memorando de entendimiento para atajar la guerra. El memorando sentó las bases de unas negociaciones que comenzaron el domingo en Suiza, con la mediación de Pakistán y Catar. El objetivo es alcanzar en un plazo de 60 días prorrogables un acuerdo definitivo en cuestiones como el programa nuclear iraní y las sanciones internacionales contra Teherán.

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Y si bien Irán ha confirmado este martes que las conversaciones técnicas ya concluyeron, y anunció la creación de cuatro grupos de trabajo para tratar esos temas, desmintió por otra parte unas declaraciones del vicepresidente estadounidense JD Vance, al negar que su gobierno haya aceptado invitar a los inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) para que supervisen sus sitios nucleares bombardeados por las fuerzas israelíes y estadounidenses en junio de 2025.

"No hemos tenido ninguna reunión con el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica y tampoco prevemos que el Organismo inspeccione las instalaciones nucleares iraníes dañadas por la agresión militar estadounidense y sionista", declaró el portavoz de la diplomacia, Esmail Baqai, en rueda de prensa.

Estrecho de Ormuz "abierto"

Por lo tanto, Trump volvió a la carga sobre la cuestión e insistió este martes en que Irán aceptó "plena y completamente" permitir inspecciones nucleares "al más alto nivel". "Sobre la base de esta y otras concesiones importantes que está haciendo Irán, he acordado permitir que el estrecho de Ormuz permanezca ABIERTO, sin ningún otro bloqueo naval", añadió Trump en su mensaje.

A pesar de ello, el mandatario, quien dijo también que las negociaciones "van bien", aseguró que todos los buques de la flota estadounidense permanecerán en el estrecho, "por si fuera necesario reinstaurar el bloqueo, lo que parece, en estos momentos, muy poco probable".

El tránsito por el estrecho de Ormuz, una vía fluvial vital para la exportación de petróleo y gas, ha sido un importante punto de fricción durante la guerra, que sacudió la economía mundial.

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