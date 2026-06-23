El Brexit ha tenido el efecto de una vacuna en los países que flirteaban con la idea de abandonar la Unión Europea.

Hace diez años, varios partidos políticos incluían en sus programas la idea de seguir los pasos de Reino Unido. Eran sobre todo partidos de la derecha populista, como el Frente Nacional de Marine Le Pen en Francia, o El Partido de la Libertad de Geert Wilders en los Países Bajos.

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Ahora ya no hablan de abandonar la UE, tras constatar que el proceso puede ser complicado y existen riesgos económicos. Por el contrario, ha crecido la lista de candidatos que quieren integrar el club comunitario. En total, nueve países están llamando a sus puertas, incluidos todos los de los Balcanes, además de Ucrania y Moldova.

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Un nuevo objetivo

En este sentido podría parecer que la Unión Europea ha salido reforzada. Pero hay que matizar: los partidos soberanistas ganan terreno y si bien han abandonado la idea de dejar el club comunitario, tienen un nuevo objetivo: cambiar la Unión Europea desde dentro.

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Esto implica quitar competencias a Bruselas para devolvérselas a los países. Una maniobra menos traumática, pero que podría igualmente erosionar sus cimientos.

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