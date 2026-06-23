El gobierno talibán volvió al poder en 2021, después de 20 años de guerra y una retirada precipitada de las fuerzas estadounidenses de Afganistán. Desde entonces nunca ha sido reconocido por la UE.

El ejecutivo europeo insiste en que se trata de un encuentro "a nivel técnico" para establecer contactos.

Según un portavoz de la Comisión, Markus Lammert, algunos países europeos quieren devolver a Afganistán a "personas que representan una amenaza para la seguridad y a criminales que han cometido delitos graves".

Los países de la UE recibieron alrededor de un millón de solicitudes de asilo presentadas por afganos entre 2013 y 2024, según la agencia de estadísticas del bloque. Alrededor de la mitad fueron aprobadas.

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Una veintena de países de la UE quieren devolver migrantes a Afganistán.

"No vamos a reconocer el régimen talibán, de ninguna manera, pero creo que, aun así, es importante hablar con ellos", afirmó el comisario europeo encargado de la migración, Magnus Brunner, hace unos diez días.

Pero Bruselas se enfrenta a una lluvia de críticas, entre ellas la ganadora del Premio Nobel de la Paz Malala Yousafzai.

La activista pakistaní dijo estar "conmocionada" por esta visita y acusó a las autoridades talibanas de "detener, golpear y ejecutar a las mujeres que se atreven a expresarse o infringir sus reglas".

La perspectiva de este encuentro ha indignado a la izquierda y las organizaciones de defensa de los derechos humanos.

"Los países de la UE socavan su credibilidad al condenar, por un lado, los abusos de los talibanes y exigir que sus autores rindan cuentas, mientras que, por otro lado, cooperan con los talibanes en las devoluciones forzadas", denunció Human Rights Watch (HRW).

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