El ruido de las caceroladas es habitual durante las noches en La Habana, Cuba. La gente protesta por los cortes de luz y la escasez de combustible tras cinco meses de bloqueo petrolero por parte de Estados Unidos. En este contexto, la organización opositora Consejo para la Transición Democrática en Cuba denunció que la policía secuestró y torturó a su líder, Manuel Cuesta Morúa.

“Recibiría un tiro en la cabeza”

“Me condujeron hacia otra provincia contigua que se llama Artemisa y en un lugar descampado, luego de horas de tortura dentro de la patrulla, con todos los cristales cerrados y esposado en las espaldas, y luego de haber recibido algunos golpes, me amenazaron de muerte, definitivamente, la frase fue repetida de que si Estados Unidos de alguna manera invadía Cuba, pues yo, y no solo yo, han amenazado también a otros activistas, recibiría un tiro en la cabeza”, cuenta a RFI el activista.

La policía acusó a Cuesta Morúa de "incitar a la ciudadanía a manifestarse el 11 de julio", pero este señala que se trata de una estrategia para acallar a las masas. “Nosotros, el Consejo para la Transición Democrática, y yo personalmente he venido ofreciendo solidaridad y apoyo a ese movimiento nacional que se ha ido articulando de cacerolazos a lo largo y ancho del país, para expresar el aquí y el ahora de las necesidades urgentes y emergentes de la sociedad cubana, y que se van a profundizar. Y por supuesto, el Gobierno cubano teme justamente algún liderazgo de la sociedad civil en relación con esta protesta en un momento que toma medidas que están pensadas para el 1%”, explica.

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“Un proceso liderado por los cubanos”

En marzo de este año, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguraba que Cuba sufriría una intervención como la que llevó a cabo en Venezuela y que desembocó en la captura del expresidente Nicolás Maduro. Ahora, parece que el eco de las palabras de Trump resuena más fuerte que nunca.

“Desde el día 1 que esta alternativa se presentó como posible, nos opusimos a una intervención de Estados Unidos. Estados Unidos, como todas las naciones democráticas del mundo, debe apoyar un proceso de cambio en el país, debe apoyar un proceso de transición. Pero esto tiene que ser un proceso liderado por los cubanos, apoyado por la comunidad internacional, eso incluye a Estados Unidos, pero liderado por los cubanos. Nos hemos opuesto a la salida venezolana.

Cuesta Morúa señala que la situación en Cuba es insostenible, y que el Gobierno teme unas protestas como las del 11 de julio de 2021, las más grandes desde la Revolución Cubana, y que dejaron un muerto, múltiples heridos y más de mil detenidos.

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