Con el corresponsal de RFI en Washington

A pesar de que la Corte Suprema le hubiera tumbado la iniciativa de Donald Trump de Eliminar la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos, Trump sostiene que el fallo todavía le otorga la autoridad para limitar la ciudadanía por nacimiento bajo excepciones de larga data reconocidas por la corte.

"Lo que hemos visto en los últimos años son redes delictivas organizadas que establecen un sistema mediante el cual decenas de miles de personas pueden venir a este país de forma organizada y dar a luz aquí únicamente con el propósito de obtener la ciudadanía por derecho de nacimiento", explicó el mandatario a periodistas en el Despacho Oval.

"Este decreto adopta una serie de medidas destinadas a combatir ese tipo de prácticas organizadas. Nos centramos mucho en negar visas a personas de las que tenemos motivos para creer que vienen con ese propósito. Visas tanto para los padres que participan, como para las personas que organizan estas redes", aseguró.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Cuatro casos

Trump firmó dos nuevas órdenes ejecutivas que aplican a nacimientos futuros vinculados a cuatro categorías: 1) Hijos de personal diplomático extranjero que trabaja en representación de otro gobierno mientras se encuentra en EE. UU.

2) Hijos de personas clasificadas como enemigos extranjeros que pertenecen a grupos declarados terroristas a nivel federal.

3) Hijos que nazcan en territorios de EE. UU. — pero solo si el Congreso modifica la ley para poner fin a la ciudadanía automática allí. Esto se aplicaría principalmente a quienes están en Puerto Rico., pero la medida sería improbable que pase en el Congreso.

4) Hijos de madres que ingresan a EE. UU. de manera expresa y engañosa con el único propósito de dar a luz.

Precisamente una segunda orden ejecutiva firmada por Trump demanda al secretario de Estado y de Seguridad Nacional emitir reglas para frenar el "turismo de nacimiento". Así las cosas, los funcionarios de inmigración podrían negar la entrada a EE. UU. a una extranjera embarazada si determinan que ingresa al país con el propósito de dar a luz.

La enmienda número 14 a la Constitución estadounidense, aprobada tras la Guerra de Secesión para proteger el derecho a la ciudadanía de los antiguos esclavos, explicita el derecho de ciudadanía por haber nacido en el territorio estadounidense, salvo casos muy concretos.

Contra hijos de miembros de "organizaciones terroristas extranjeras"

Stephen Miller, uno de los asesores más cercanos de Trump, dijo que el decreto presidencial denegará la ciudadanía por nacimiento a hijos de miembros de "organizaciones terroristas extranjeras", así como de "amplias categorías de personas que presionan y actúan en nombre de gobiernos extranjeros".

La medida "garantiza que un gran número de personas que equivocadamente (estarían) obteniendo la ciudadanía por nacimiento ya no serán elegibles para esos beneficios", aseguró Miller.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más