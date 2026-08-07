Con Alice Campaignolle, corresponsal de RFI en Caracas, y AFP

La reunión se llevó a cabo en el Centro de Convenciones en el complejo militar de La Carlota sin periodistas ni declaraciones. Fue un inicio discreto para un proceso que se espera que dure hasta diciembre.

La mesa fue encabezada, de un lado, por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta encargada, y del otro, por Dinorah Figuera, líder de la bancada opositora que ganó la mayoría legislativa en 2015, pero cuyos resultados fueron rechazados por Maduro.

El chavismo asegura que estas conversaciones tienen como objetivo fortalecer la democracia. Según la oposición, se trata de reformar un consejo electoral creíble y de reinstaurar las instituciones del país en general.

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En esta instancia, que comenzó con varias horas de retraso, las delegaciones acordaron la metodología, los ciclos de trabajo y la agenda de discusión. En principio, sesionarán hasta el 12 de agosto.

Tras su llegada el miércoles a Venezuela, Dinorah Figuera subrayó ante la prensa que se enfocaría en la respuesta a las consecuencias del doble terremoto que dejó más de 6.000 fallecidos, 16.709 heridos, cerca de 18.000 personas sin vivienda.

Un TSJ "creíble y confiable"

El segundo objetivo de Figuera es la reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), hoy en manos del chavismo, para que sea "creíble y confiable" para tener " unos derechos políticos y civiles garantizados". Figuera agregó que el proceso tomará tiempo y que será "en diciembre" próximo cuando se presentará "formalmente todo el producto" del trabajo.

La muy popular María Corina Machado ha sido mantenida al margen por Washington. Desde que Venezuela quedó bajo tutela, han surgido críticas respecto a la falta de interés de la administración estadounidense por ayudar al retorno de la democracia en el país.

Por su parte, el dirigente Juan Pablo Guanipa, cercano colaborador de Machado, destacó en X que "esta vez sí existe un garante que asegure que el chavismo cumpla su palabra".

"Esperamos que Venezuela logre cuanto antes la liberación de TODOS los presos políticos, nuevos poderes públicos y un cronograma electoral que incluya la elección presidencial", dijo en su mensaje, en el que proclamó a Machado "como candidata" presidencial.

Los analistas políticos están perplejos: ¿permitirá esta mesa redonda realmente el retorno del estado de derecho? Difícil de saber, ya que todos los actores de esta negociación están a las órdenes de Washington, que parece tener más prisa por reactivar la economía que por permitir la organización de elecciones.

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