Jacinta "apareció" cuando Cordero transitaba la treintena, estaba embarazada de sus mellizas, y vivía en París. La primera frase de la novela la volcó por allí entonces, y la última, recién a sus 55.

"Con 30 años, uno todavía está nuevito. No tenía la edad para poder describir a Jacinta”, comenta la novelista, dramaturga y cineasta nacida en Quito.

“Yo tenía que ir a vivir: de lo contrario, jamás iba a poder explicar lo que se siente el ir poco a poco envejeciendo, el enfrentar los problemas con los hijos, el enfrentar el amor y el desamor… y Jacinta me esperó”, comenta, agradeciendo al personaje por esto, dado que “a veces, los personajes se cansan y van a buscar otros autores”.

Viviana Cordero, que se formó en Letras Modernas en la Universidad Sorbona, ha escrito seis novelas y en teatro y cine ha desarrollado una obra muy amplia, con piezas como "Mano a mano" y películas como "Sensaciones", "Un titán en el ring" y "Retazos de vida".

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“Cuando enviuda, Jacinta se encuentra de repente liberada”

Lejos del estereotipo de la viuda en un eterno luto, cuando su marido Aníbal fallece, Jacinta se encuentra con una versión de sí misma que ni se imaginaba. "Uno piensa que la mujer enviuda está muy sufrida, pero muchas veces, no es así: las relaciones no son fáciles, el matrimonio es de lo más complejo que existe, que sobreviva y que sea un matrimonio feliz es una utopía".

"Jacinta se asombra de encontrarse de repente liberada: de despertarse y poder abrir las cortinas, observar el sol y sonreír, de poder limpiar, de poder decir todo lo que no había dicho: 'Esto ya no lo tengo que vivir’… y eso fue algo que muchas mujeres empezaron a leer con avidez, porque a veces uno guarda, esconde. La viudez no es como un divorcio porque el divorcio es algo decidido, pero es algo que el destino te lo regala y en ella, particularmente, es un regalo".

Portada de "Tres pasos de baile"

Pero, ¿quién es Jacinta? ¿Existió en la vida real?

Fue una tía abuela de Cordero, sin saberlo, la primera semilla del proyecto. Esta mujer se había divorciado en los años 50 y se salió a emprender sola, aún siendo presa del dedo acusador de la época. Pero en Cordero, que creció escuchando cómo su pariente fundaba una residencia o una panadería, estas historias causaban admiración.

“Cuando ya fui formando a Jacinta, con el arquetipo de esta tía abuela mía, me puse a investigar también y a conversar con muchas mujeres y a ver también en mi interior, porque yo creo que los personajes literarios son amalgamas de mucho, es decir, uno parte de una realidad. Inclusive en los libros de ciencia ficción uno parte de una realidad. A veces, vidas enteras de autores están en esos libros”.

Un libro que, como su protagonista, renace de sorpresa

Cordero ya había publicado “Tres pasos de baile” en Ecuador en 2019 y vuelve a editado ahora en España, con la editorial Zsa Zsa Zsu. Como para su personaje, la autora también también se cruzó con un nuevo comienzo que no esperaba.

"Cuando la novela sale en Ecuador, que es donde han salido todas mis novelas, yo me había hecho la idea de que iba a tener una vida en un solo lugar: Ecuador es un país pequeño, se lee poco y ya está. Yo salí a Portugal con el deseo de continuar escribiendo y de buscar oportunidades", cuenta Cordero, actualmente instalada en Lisboa.

"En la Feria del Libro de Barcelona conocí a unas mujeres maravillosas: Almudena y Laura, quienes analizaban otra novela mía, pero que aún necesitaba ser trabajada. Me preguntaron "¿Qué más tienes?" Entonces les entregué este libro y cayeron cautivadas ante Jacinta", detalla. "Yo no imaginé que en España iba a ser lo mismo que en Ecuador. Y es que, en definitiva, mujer es mujer en donde quiera que nos encontremos".

La primera edición de "Tres pasos de baile"

Prejuicios y edadismo

Más allá de la fibra universal que la novela toca en mujeres de antes y ahora, alrededor de todo el mundo, Cordero resalta que no sólo son lectoras las que se acercaron a "Tres pasos de baile".

"Yo hubiese pensado que es una novela únicamente para mujeres, pero todo hombre que la ha leído no la ha podido parar. Si tienen la mente abierta, comienzan a entender cosas, comienzan a entender lo que es un mundo tal vez para ellos es lejano, también les permite comprender lo que pasa".

Como toda historia que aborda la vida de una mujer en la tercera edad, la de Jacinta no está exenta de prejuicios: "hay quienes dicen '¿para qué? ¿Para qué voy a enterarme de todo lo que esta mujer está haciendo? Debe ser aburrido'. Pero cuando la leen se dan cuenta de que no", comenta Cordero.

#EscalaenParís también está en redes

Un programa coordinado por Florencia Valdés y Yesica Brumec, realizado por Robin Cussenod y Hadrien Touraud.

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