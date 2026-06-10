A finales de mayo, María Corina Machado y varios opositores venezolanos firmaron en Panamá una hoja de ruta para negociar el proceso electoral con la mandataria interina de Venezuela Delcy Rodríguez, la tercera fase que Donald Trump planteó tras la captura y extracción de Nicolás Maduro.

No obstante, el gobierno venezolano rechaza hablar de una transición. Según el politólogo Juan Manuel Trak, profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León en México, ésta ya no sería necesaria porque Estados Unidos ha conseguido sus objetivos sin tener que cambiar el gobierno.

"La estrategia de los Estados Unidos fue garantizar una estabilidad que no derivara en un conflicto interno a manos de diferentes facciones. La única manera que pareciera que el gobierno de los Estados Unidos logró alcanzar ese objetivo fue capturar a Maduro y controlar a la vicepresidenta Delcy Rodríguez y de esta manera garantizar la cooperación con los objetivos e intereses de la administración de la Casa Blanca. Esto lo vimos casi inmediatamente con la aprobación en primer término de la Ley de Hidrocarburos a finales de enero. Ni siquiera habían pasado cuatro semanas de la extracción de Maduro cuando se hizo la reforma que permitía la participación de las empresas norteamericanas y las inversiones extranjeras en el negocio petrolero venezolano".

Estados Unidos apoyó en 2024 a María Corina Machado, pero hoy le da la espalda, estima Trak.

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"La administración de Trump no necesita de un gobierno opositor. De hecho, considera que un gobierno de la oposición no tendría las herramientas para garantizar la gobernabilidad para cumplimiento de los intereses de los Estados Unidos. María Corina Machado no aparece en los planes de Marco Rubio ni del presidente Trump. Evidentemente, aun cuando ella trate de mostrarse como indispensable, no lo es", sostiene.

A pesar de ello, María Corina Machado continúa liderando la oposición en Venezuela. "Hay una 'oposición simbólica', vamos a llamarla así, que está representada por Manuel Rosales y Henrique Capriles Radonski, pero es minúscula. Son personas que no cuentan con la simpatía del electorado. Machado sigue siendo la líder que tiene mayor apoyo en las encuestas con 55%, según la encuestadora Atlas".

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