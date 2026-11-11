Tras los bombardeos israelíes que les obligaron a abandonar sus casas, los desplazados gazatíes afrontan ahora una catástrofe natural, unas lluvias torrenciales que han inundado sus tiendas de capaña y los han dejado sin refugio.

La Franja de Gaza está además sometida a un bloqueo por parte del Ejército israelí que imposibilita de facto la llegada de ayuda, por lo que sus habitantes se encuentran solos.

Husam Ghanem, residente de Gaza City, lo explicaba a RFI: "La situación aquí es muy difícil. A la gente se le han inundado las tiendas de campaña por causa de las lluvias. La verdad es que el panorama es catastrófico. No hay otra opción más que esperar a que terminen las lluvias y empezar a montar otra vez las tiendas de campaña".

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Husam explica además su sensación de abandono: "Hay algunas organizaciones, ONGs, que están trabajando aquí, actuando en la franja de Gaza, pero no pueden cubrir la inmensa necesidad de la gente, porque la mayoría, el 80%, está viviendo en tiendas de campaña. No hay refugios, no hay nada. El 80% de los edificios de Gaza fueron bombardeados y no son habitables. La gente está desesperada y está muy agotada de tanto esperar la ayuda, pero es que no llega, porque los israelíes no dejan entrar ni cemento ni ningún tipo de material para la reconstrucción".

"Refugios dignos, no simples lonas o plásticos"

Las lluvias han propfundizado aún más la crisis humanitaria que afrontan los habitantes de Gaza. La inundación de las tiendas es uno de los problemas, pero hay más: Viven en un lodazal sin acceso a agua potable.

Filipe Ribeiro, jefe de la misión para Gaza de Médicos Sin Fronteras atendió a RFI desde Amán, en JordanIa, debido al bloqueo que impide su entrada en el territorio palestino: "Es una catástrofe anunciada. Desde hace tres años, la población vive hacinada, unos encima de otros, en condiciones absolutamente inhumanas".

"Las necesidades más urgentes hoy en día son múltiples: por un lado, hacer que los lugares sean habitables, limpiar el espacio e instalar sistemas de drenaje para evacuar el agua; no tiene ningún sentido colocar tiendas de campaña sobre pantanos o zonas anegadas donde la gente camina, literalmente, entre el barro y la arena. La segunda urgencia, obviamente, es proporcionar refugios dignos, no simples lonas o plásticos, prosigue.

La gente vive, literalmente, en el barro y entre charcos de agua putrefacta, con basura acumulándose por todas partes. Y, sobre todo, existe otro problema: incluso si dispusieran de una tienda de campaña, ¿dónde podrían instalarla?"

Sin embargo, el exceso de agua en forma de precipitaciones torrenciales se convierte en paradoja ante la falta de agua potable: "La tercera urgencia es garantizar el suministro de agua en cantidad suficiente. Actualmente, la cantidad de agua potable disponible por persona es de apenas 4 litros, lo que equivale a menos de lo que consume una sola descarga de inodoro. También es fundamental abordar el saneamiento: limpiar la zona, evacuar las aguas residuales y retirar la basura. La gente vive, literalmente, en el barro y entre charcos de agua putrefacta, con basura acumulándose por todas partes. Y, sobre todo, existe otro problema: incluso si dispusieran de una tienda de campaña, ¿dónde podrían instalarla?", concluye Filipe Ribeiro.

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