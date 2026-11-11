La prensa local reporta que las autoridades mexicanas bloquearon la carretera fronteriza y cercana al río Suchiate para evitar que los migrantes continuaran su camino. Los centroamericanos echaron a correr, mientras eran acorralados por los agentes. Unas 40 personas fueron capturadas, de acuerdo con reportes difundidos desde Tapachula, la primera ciudad después de la frontera con Guatemala.

Esta es la tercera caravana de decenas de migrantes en busca de un futuro en Estados Unidos desde septiembre.

El domingo por la noche otra caravana de unos 1 000 migrantes cruzó la frontera sin resistencia. Se instalaron en Tapachula para descansar antes de retomar la ruta hacia Estados Unidos, pese a que el paso sigue prácticamente cerrado.

"Nuestro destino es Estados Unidos", dijo César Sandoval, nicaragüense de 47 años, quien llegó el domingo. Tras el triunfo electoral de los demócratas sobre los republicanos en las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre, espera tener "una oportunidad nuevamente" de entrar.

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Motivaciones

El partido de Trump perdió la mayoría en el Congreso, así como gobernaciones clave en estados fronterizos como Texas. Su política de cero admisiones y la caza de indocumentados en las calles le valió la pérdida de respaldo entre los latinos.

"Esperamos que recuerden que quienes les dieron el voto para poder llegar al Senado y al Congreso fueron hijos de hispanos, hijos de latinos", agregó Sandoval antes de partir con la caravana. La caravana migratoria del domingo pidió al gobierno de México que les permita pasar por su territorio ya que su intención no es quedarse en el país, sino llegar a los Estados Unidos.

Las caravanas de migrantes indocumentados fueron una constante del primer gobierno de Trump y durante la presidencia posterior del demócrata Joe Biden.

Con AFP

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