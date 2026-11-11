Meloni dijo que había convocado una reunión del gobierno para más tarde, después de que 312 instituciones educativas recibieran las amenazas, según los medios italianos.

"En la actualidad, sobre la base de las comprobaciones realizadas, no ha surgido ningún elemento que sugiera que exista un peligro concreto", dijo la dirigente en Facebook.

"Los avisos, en cambio, parecen estar vinculados a una estrategia destinada a generar alarma y preocupación", agregó. Para el presidente de la asociación de directores de escuela ANP, Antonello Giannelli, “este episodio muestra hasta qué punto la irresponsabilidad (…) puede causar daños y perturbaciones a gran escala".

"Esperamos que pronto se arroje plena luz sobre el origen de estas amenazas y que se identifique a los responsables", declaró.

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Amenazas en Reino Unido e Irlanda

Varias escuelas de Reino Unido e Irlanda recibieron amenazas de bomba falsas que, en algunos casos, llevaron a evacuar los centros. Las alertas fueron enviadas por correo electrónico que en su mayoría fueron descartadas porque los mensajes carecían de credibilidad.

La Policía de Irlanda del Norte informó estar investigando esos "correos electrónicos amenazantes", enviados a unas 300 escuelas, procedentes de una fuente "situada fuera del Reino Unido". El subcomisario jefe de la Policía de Irlanda del Norte, Anthony McNally, afirmó que su cuerpo "se toma muy en serio este tipo de incidentes", aunque considera que en este caso "el riesgo para la población es bajo".

Estas alertas, sumadas a otros incidentes como los recientes ciberataques contra refrigeradores de supermercados, llevaron a algunos dirigentes y expertos a hablar de una posible guerra híbrida en el continente.

Con AFP

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