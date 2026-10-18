Emmanuel Macron se dirigió a los franceses este 18 de octubre con un discurso muy esperado que duró apenas ocho minutos y 40 segundos, en un momento en que los malestares sociales se entrelazan y van en aumento en el país. La jornada de “movilización contra el encarecimiento de la vida” del sábado reunió a estudiantes de secundaria y universitarios, ciudadanos afectados por los precios del combustible, militantes por el clima, chalecos amarillos y otros grupos.

El presidente de la República, con un tono de firmeza, condenó las escenas de violencia, saqueo e incendios. “Esta noche todos sentimos rabia y vergüenza” a causa de los disturbios provocados, según el mandatario, por “alborotadores de grupos de extrema izquierda, a los que se les unieron muchos delincuentes”, y que “se entregaron a una violencia desenfrenada” en varias ciudades.

“Jamás debemos confundir” a los manifestantes que pregonan “reivindicaciones legítimas” con las personas que “han destruido, roto y saqueado” instalaciones, precisó.

“Al ver estas imágenes, todos nos preguntamos cómo los franceses pueden hacer eso a Francia”, continuó Emmanuel Macron. “Nada lo justifica, nada lo explica".

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Los restos de un vehículo incendiado frente a la fachada parcialmente quemada del ayuntamiento de Limoges, al día siguiente de los disturbios y saqueos ocurridos tras la movilización nacional contra la "vida cara", en Limoges, el 18 de octubre de 2026.

“El país necesita orden”

En la tarde, el Ministerio del Interior comunicó nuevas cifras sobre la jornada del sábado: 2.397 personas detenidas, 997 policías y gendarmes heridos, siete de ellos de gravedad.

Ante una estrategia del mantenimiento del orden muy criticada, el presidente prometió total “transparencia” y pidió al ministro del Interior, Laurent Nuñez, que “saque todas las lecciones” y dé “respuestas claras”.

Pero Emmanuel Macron fue muy claro en cuanto a los actos delictivos del sábado asegurando que los perturbadores van a pagar sus acciones. Además, anunció que en los próximos días, los prefectos podrán "prohibir" ciertos encuentros para proteger las ciudades.

El Primer Ministro, Sébastien Lecornu, reunirá en los próximos días a todos los partidos políticos para condenar las violencias, pero también a los sindicatos, organizaciones estudiantiles, colectividades y parlamentarios para “construir” soluciones respecto a las reivindicaciones sociales.

“No podemos pedir a nuestra juventud que crea en el futuro sin darle la posibilidad de construir las respuestas y de estar alrededor de la mesa. (…) Cada uno debe asumir sus responsabilidades. El país necesita orden, calma y no una escalada”.

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