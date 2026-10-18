En París, los empleados municipales todavía estaban limpiando las calles, que estaban llenas de restos calcinados de las barricadas erigidas por manifestantes con bicicletas, contenedores de basura y mobiliario urbano, cuando una nueva concentración no autorizada reunió a cientos de personas este domingo en la Plaza de la República, en el centro de la ciudad.

La policía intentaba dispersar a los manifestantes con gas lacrimógeno y granadas aturdidoras y desplegó por segundo día consecutivo una unidad especializada en las violencias urbanas. "Ante las primeras tensiones, los efectivos" se acercaron "para dispersar y detener", agregó la Prefectura de Policía.

Ali, de 26 años, afirmó que circulan llamados en las redes sociales para acudir y "continuar con la movilización de ayer, con la idea de agotar a los policías".

Unas 2.000 personas fueron detenidas el sábado y cerca de 600 policías, gendarmes y bomberos resultaron heridos, informó este domingo el ministro del Interior, Laurent Nuñez.

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La presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, propondrá una comisión parlamentaria para investigar los disturbios y saqueos, así como la actuación de las fuerzas de seguridad, cuestionada por la oposición y varios alcaldes.

En la capital y en varias ciudades, como Marsella, Burdeos, Niza y Estrasburgo, decenas de negocios fueron saqueados por jóvenes enmascarados durante las manifestaciones del sábado, que se habían convocado a nivel nacional contra la inflación y el alto costo de la vida.

Al menos 1.500 comercios resultaron dañados en todo el territorio, según la Federación de Comercio y Distribución.

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