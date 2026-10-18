El profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Alberta, Julián Castro-Rea, considera que el referéndum es una idea “populista” del partido que gobierna actualmente la provincia, el United Conservative Party (UCP), dirigido por el primer ministro Daniel Smith.

Castro-Rea reitera que se trata de una "acción porpulista" porque de esta manera esa agrupación política pone “en la agenda pública temas que son muy controvertidos” como "la inmigración, los servicios de salud y sus relaciones con Ottawa, la capital federal".

"No tiene nada que ver con una cuestión identitaria similar a lo que vemos, por ejemplo, suceder en Cataluña o en Quebec o en Escocia”.

El malestar tiene raíces económicas y políticas. Alberta es una potencia petrolera y una parte de su población considera que Ottawa limita su crecimiento. No obstante, la hipotética independencia tendría obstáculos constitucionales y políticos, de acuerdo con Castro-Rea. En concreto, “hay una ley federal que establece que para que una provincia se separe del resto de Canadá tiene que contar con el consentimiento de las otras 9 provincias y del gobierno federal, lo cual es políticamente imposible”.

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Influencia de Estados Unidos

Donald Trump ha expresado “entre líneas” su apoyo, y “su entusiasmo” para que Alberta obtenga su independencia, destacó el investigador.

Informaciones publicadas por el Financial Times en enero afirman que dirigentes del grupo Alberta Prosperity Project (APP) se han reunido al menos tres veces con funcionarios estadounidenses en Washington desde abril de 2025.

Recientemente, la prensa local reveló contactos entre separatistas de Alberta y estrategas del Partido Republicano estadounidense que participaron en la campaña electoral de Trump de 2024.

La campaña para la consulta también ha estado marcada por la manipulación de contenidos mediante inteligencia artificial (IA), lo que hace temer impugnaciones tras el escrutinio.

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