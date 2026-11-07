"A mi casa se le cayó el techo. El apartamento quedó inhabitable, las gradas están agrietadas. Cuando uno pasa o sube, se mueven y hasta el momento no hemos recibido nada de ayudas", explica a RFI, Blanca, una de las miles de personas que tuvieron que salir de su casa tras el terremoto del pasado 10 de agosto.

Ella es también una de las miles que no aparece en las listas del gobierno para acceder a las ayudas, a pesar de haberse registrado. Ricardo Peñuela, el secretario de Gestión del Riesgo de la Ciudad de Cali, entidad encargada de responder a la tragedia, calcula que hay unas 10.000 viviendas que no están censadas y admite fallos.

"Hay personas que no están censadas, que quedaron censadas con algunas inconsistencias y es lo que estamos arreglando con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Uno entiende la desesperación. Han ido mil veces a la feria de servicio, han mandado correos… Lo primero que nos dieron fueron diez días desde la entrega de la clave, el 14 de agosto hasta el 24 de agosto. Cerraron una primera vez y luego cerraron el 4 de septiembre. Fue poco tiempo para poder tener un diagnóstico total. Cali sufrió severos daños", explica Peñuela.

No estamos hablando solo de Cali, Pereira, Armenia, Quibdó. Cientos de ciudades y municipios fueron afectados y los damnificados denuncian una ayuda a cuentagotas o inexistente.

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En Cali, donde unas 20.000 viviendas quedaron afectadas, se han entregado alrededor de 16 y se inició un programa de subsidios, pero no todos lo reciben. A nivel nacional los recursos destinados a los afectados son objeto de un escándalo que involucra la primera dama.

Millones de dólares de donaciones no aparecen

El senador opositor Alejandro Ocampo presentó un recurso judicial para exigir transparencia, pues las donaciones anunciadas por el presidente Abelardo de la Espriella a través de redes sociales sobrepasan los 200 millones de dólares, según el recuento de medios locales, pero la primera dama solo ha informado de tener alrededor de 17 millones.

"No aparece el dinero donado por Estados Unidos, que eran 25 millones de dólares"

"No aparece el dinero donado por Estados Unidos, que eran 25 millones de dólares. No aparece el dinero donado por Emiratos Árabes, que eran 10 millones de dólares. Es demasiado dinero el que falta y no aparece. El juez ordenó a que miraran los soportes. Enviaron ahí una comunicación sin soportes, es decir, sin estados financieros firmados por nadie, sin residuos de consignación, nada. Con 200 millones de dólares se podría reconstruir una cantidad de casas y apartamentos increíbles. Pero la plata no aparece", denuncia Peñuela.

El fuerte terremoto dejó 330 muertos y destruyó más de 30.000 viviendas. Cientos de familias siguen durmiendo bajo carpas en las calles y reclaman una respuesta transparente sobre los mecanismos de ayuda nacional.

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