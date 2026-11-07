Tres semanas después de haber sido operado de un cáncer de pulmón, el Papa llegó este viernes a América Latina por la puerta uruguaya y aseguró sentirse "bastante bien", a pesar de la intervención.

Durante su homilía en Paysandú, elogió el mate, la infusión adorada por los uruguayos y los argentinos, y llamó a "construir puentes" y "transmitir la alegría de la fe", en su primera misa en Uruguay, el país más laico de América Latina.

Habló de tres símbolos de la región "que pueden ayudarnos a reflexionar sobre el tesoro de la fe".

"El primero es el puente, el segundo los palmares y el tercero el mate", dijo León XIV en el parque París Londres de esta ciudad del noroeste uruguayo, separada de la argentina Colón por un puente de dos kilómetros sobre el río Uruguay.

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El pontífice llamó a "construir puentes, estrechar lazos, unir, comunicar" y a transmitir la fe "a las futuras generaciones con valentía creativa" frente a una multitud de 40.000 personas, según autoridades locales.

Los fieles asisten a la misa oficiada por el papa León en el Parque París Londres, con motivo de la primera visita papal a Uruguay desde 1988, en el marco de su viaje de 12 días por Sudamérica, en Paysandú (Uruguay), el 7 de noviembre de 2026. REUTERS/Mariana Nedelcu

Uruguay, el país menos católico de la región

Solo 35% de la población uruguaya se declara católica, según un sondeo de 2026 de Latinobarómetro, que ubica a Uruguay en el lugar más bajo de la región. Paraguay y México lideran la tabla con 82% y 69% de católicos.

"Necesitamos estar bien preparados para dar razones de nuestra fe a todo el que nos lo pida y no dejarnos arrastrar por cualquier clase de doctrinas extrañas", pidió León XIV a los fieles que ignoraron la llovizna de la madrugada y se instalaron en este sábado nublado en el parque con sillas playeras, impermeables y mate, la tradicional infusión uruguaya.

El mate "nos enseña a compartir y a estar juntos, a estrechar los lazos que nos unen y hermanan", dijo el papa. "Es signo de integración, de acogida y de valores comunes".

"¡También hasta a Roma ha llegado el mate!", exclamó, y arrancó risas entre la multitud.

Se exhibe un retrato del difunto obispo de Montevideo, Jacinto Vera, mientras el papa León celebra la misa en el Parque París Londres, con motivo de la primera visita papal a Uruguay desde 1988, en el marco de su viaje de 12 días por Sudamérica, en Paysandú (Uruguay), el 7 de noviembre de 2026. REUTERS/Yara Nardi. REENVÍO – SE AÑADE INFORMACIÓN

Homenaje al "obispo gaucho" como se conoce popularmente a Jacinto Vera

"Generoso en la caridad", así se refirió al que fuera obispo de Montevideo y quien fue beatificado por el papa Francisco en 2023.

"Estuvo entregado totalmente a la misión apostólica, desplegó su celo pastoral en todas direcciones y sin medir los sacrificios, por ejemplo acudía a atender a los enfermos a caballo a pesar de las grandes distancias, de los peligros del camino y de las inclemencias", apuntó, y se refirió a Jacinto Vera como "el obispo gaucho" que "recorrió tres veces el territorio uruguayo llevando fe y esperanza a sus habitantes". afirmó el Papa.

La agenda de León XIV concluye a esta tarde en Montevideo antes de continuar su gira este domingo por Argentina y Perú. (AFP)

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