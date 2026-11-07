Se espera que decenas de miles de personas salgan a las calles de Francia este sábado 7 de noviembre, dos días después de una movilización nacional a gran escala convocada por los sindicatos. Las autoridades prevén que entre 130.000 y 170.000 personas se manifiesten en todo el territorio, de las cuales 60.000 en París, según fuentes cercanas al Gobierno.

La nueva movilización tiene como objetivo mantener la presión dos días antes de una conferencia social con los sindicatos y la patronal, convocada para la mañana de este lunes 9 de noviembre en Matignon, y de las reuniones con las organizaciones de estudiantes de secundaria y universitarios que tendrán lugar por la tarde.

Un itinerario diferente en París para los "chalecos amarillos"

En París, la coalición sindical de la juventud (Unión Estudiantil, FAGE, UNEF y USL) y varios sindicatos regionales (CGT, FO, FSU, Solidaires, CFDT) convocan una manifestación en el marco de una marcha autorizada que unirá la plaza de la República con la de la Nación.

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Sin embargo, la coordinación de los "chalecos amarillos" se manifiesta por su cuenta. Marcando distancias con los sindicatos, ha convocado una concentración independiente, prohibida por las autoridades, a las 14:00 horas en la plaza de la Concorde, muy cerca del Palacio del Elíseo y a dos pasos de la Asamblea Nacional.

La manifestación de este sábado marca un pulso con el Gobierno, pero sólo es una etapa más del movimiento. La intersindical de los estudiantes y profesores prevé una huelga el próximo martes 10 de noviembre.

"El Gobierno está en una posición de debilidad y empieza a dar marcha atrás"

"El movimiento social se encuentra en una posición de fuerza, mientras que el Gobierno está en una posición de debilidad y empieza a dar marcha atrás. Es el momento de intensificar la movilización y seguir ejerciendo presión sobre el Gobierno", escribe la coalición sindical CGT-FSU-FO-Sud-USL-Unef-Union étudiante-Unef-Fage-FSE en su comunicado.

Los comerciantes, exasperados, protegen sus locales

En cuanto a los comerciantes de la capital francesa se preparan para afrontar un cuarto sábado bajo la amenaza constante de disturbios y con el recuerdo todavía muy reciente de los destrozos del pasado 17 de octubre. Una vez más, en las inmediaciones de las principales vías y plazas del centro y del este de París, los cajeros automáticos se han cubierto con placas metálicas.

Los comerciantes se atrincheran y fijan tablones de madera en sus escaparates. Una farmacéutica mandó instalar los suyos hace unos días. "Los pusimos tras los disturbios. Como hubo daños en el bulevar, preferimos tomar medidas preventivas. Cuesta mucho dinero, entre 2.000 y 5.000 euros instalar unas tablas que ni siquiera son del mismo tamaño. Es una fortuna", explica.

Un hombre pasa junto a una tienda saqueada al día siguiente de una manifestación contra el aumento del coste de la vida y en solidaridad con las reivindicaciones de los estudiantes, en París, el 18 de octubre de 2026.

Un poco más allá, un trabajador de un restaurante también se prepara. "Vamos a permanecer abiertos, pero no vamos a sacar la terraza", dice porque teme posibles disturbios, tras un mes de malestar social que está afectando a su volumen de negocio.

"Tenemos derecho a expresar nuestro descontento, pero no a atacar a los comerciantes que están en la parte más baja de la escala"

"Todos entendemos que estamos en un país democrático, que tenemos derecho a expresar nuestro descontento, pero no a atacar a los comerciantes que están en la parte más baja de la escala y están abrumados por los impuestos", se lamenta agregando que han perdido un 70% de facturación. "Esto tiene un gran impacto", afirma.

Este sábado, para evitar aglomeraciones, se prevé que vuelvan a cerrarse decenas de estaciones de metro, lo que supondrá un nuevo revés para los comerciantes.

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