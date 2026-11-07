Desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, persecución política, ataques a la prensa y tortura hacen parte de las violaciones a los derechos humanos ejercidas por el régimen de Ortega y Murillo en Nicaragua, según los informes de diversas organizaciones como la ONU.

Con este argumento, Estados Unidos identifica al país centroamericano como una amenaza para la política exterior y ha renovado su paquete de sanciones por un año más, buscando presionar a dicho gobierno.

Dora María Téllez, historiadora y ex comandante de la Revolución sandinista, teme que no sea suficiente.

"Las sanciones de Estados Unidos se han basado en sanciones individuales, sanciones a la policía y alguna otra institución más, sanciones a algunos sectores económicos, digamos las exportaciones de oro a los Estados Unidos, pero no en general. Pero hasta ahí han llegado las sanciones", dijo a RFI durante un acto en la Casa de América Latina de París celebrado este viernes.

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"Si el régimen no se abre a un diálogo con esta Comisión de la OEA, pueda haber una recomendación de sanciones que puedan ser aplicadas por todo el resto de países del continente americano"

"Lo que esperamos nosotros es que si la comisión que formó la OEA no tiene resultado, si el régimen no se abre a un diálogo con esta Comisión de la OEA, pueda haber una recomendación de sanciones que puedan ser aplicadas por todo el resto de países del continente americano. Pero eso está pendiente"

La OEA busca dialogar con el ex guerrillero sandinista Daniel Ortega en el poder desde hace casi 20 años y su esposa Rosario Murillo, a pesar de haber retirado a Nicaragua de dicha organización en 2023 por su deriva autoritaria. Pero dicho régimen se mantiene en silencio.

Un silencio que también caracteriza lo que sucede dentro del país, dice el periodista en el exilio Carlos Fernando Chamorro. "El último informe de Reporteros Sin Fronteras ubica al régimen de Nicaragua entre los más potentes depredadores de la libertad de prensa. Para empezar, no hay un medio de comunicación independiente en Nicaragua. Los que había fueron confiscados, cerrados u obligados a reubicarse en el exilio", denuncia Chamorro.

"Cuando la población se expresa incluso a través de las redes sociales, esas son derechos y acciones que son criminalizados"

FOTO DE ARCHIVO: Un nicaragüense residente en Costa Rica se tapa la boca con cinta adhesiva y dice «No al diálogo con los asesinos», en San José (Costa Rica), el 22 de febrero de 2019. REUTERS/Juan Carlos Ulate

"En Nicaragua no hay corresponsales extranjeros de medios internacionales independientes. Lo único que hay son unos delegados de Russia Today y de la Agencia China de Información, pero corresponsales extranjeros no existen. Y por el otro lado, cuando la población se expresa incluso a través de las redes sociales, esas son derechos y acciones que son criminalizados", agrega el comunicador que se encuetra en el exilio.

La situación en Nicaragua se agravó desde las protestas antigubernamentales de 2018 que terminaron en una fuerte represión. Desde entonces se calcula que al menos un 12% de la población ha abandonado el país.

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