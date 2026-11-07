Tres días después de la derrota electoral de su partido en las elecciones de medio de mandato, Donald Trump anunció la salida de su jefa de gabinete, Susie Wiles, y su sustitución por Stephen Miller, de 41 años, a quien describe como uno de sus asesores "más dignos de confianza".

Se trata de la primera gran reorganización en el seno del Ejecutivo estadounidense tras la derrota del Partido Republicano, interpretada como un rechazo generalizado a los dos primeros años del segundo mandato de Trump.

La función del jefe de gabinete consiste en filtrar la información y definir las personas que tienen acceso al jefe de Estado, al tiempo que se encarga de que la maquinaria del Gobierno funcione sin problemas en el día a día.

"Stephen Miller es el 'cerebro de Trump'", declaró al diario New York Times Kevin McCarthy, expresidente de la Cámara de Representantes, justo antes de la toma de posesión del presidente republicano en enero de 2025.

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Según el Wall Street Journal, fue Stephen Miller quien, en mayo de 2025, dio la orden al ICE, la policía de inmigración, de redoblar sus esfuerzos cuando se constató que el número de expulsiones diarias era inferior al registrado el año anterior bajo el mandato de Joe Biden.

Ya desde el instituto, defendía la derecha radical

Nacido en California ya desde el instituto, y posteriormente en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, defendió las ideas de la derecha radical.

David Horowitz, un influyente ideólogo conservador, le abrió las puertas a los círculos ultraconservadores, donde conoció a figuras como Steve Bannon y Tucker Carlson antes de incorporarse, a los 30 años, a la primera campaña de Donald Trump.

Artífice de la "prohibición a los musulmanes"

También fue uno de los artífices de la "prohibición a los musulmanes", esas restricciones de entrada al territorio impuestas a los ciudadanos de países de mayoría musulmana, que posteriormente fueron impugnadas ante los tribunales.

El nuevo jefe de gabinete también había apoyado sin reservas a Donald Trump cuando los manifestantes asaltaron el Capitolio, el 6 de enero de 2021, para impedir la certificación de la victoria de Joe Biden.

Stephen Miller, fiel entre los fieles, ha sido todo este tiempo la eminencia gris, extremista y con un poder desmesurado, en materia de lucha contra la inmigración, pieza clave del programa del presidente estadounidense.

El líder de los demócratas en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, se comprometió el viernes a "luchar sin tregua" contra el nuevo jefe de gabinete de la Casa Blanca, a quien describe como "el artífice de las políticas más bárbaras e inhumanas" del Gobierno de Trump.

El presidente "no ha aprendido nada de su derrota histórica", declaró Chuck Schumer en las redes sociales, y añadió que el presidente estadounidense "no podría haber tomado una decisión peor" que la de nombrar a Stephen Miller.

Susie Wiles sale del Gobierno

La hasta ahora jefa de gabinete, Susie Wiles, de 69 años, pasará a desempeñar otras funciones en el entorno del multimillonario, fuera del Gobierno. "Quiero darle las gracias, ha hecho un trabajo excelente", escribió el presidente republicano de 80 años.

"Quizá mi papel cambie, pero mi compromiso con el presidente y su misión nunca cambiará", escribió en X Susie Wiles, la primera mujer en ocupar este cargo en Estados Unidos. Artífice de la última campaña de Donald Trump, recientemente se recuperó de un cáncer de mama, del que anunció en septiembre que estaba curada. (AFP)

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