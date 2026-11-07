El Senado declaró a Santiago Peña, por unanimidad de los 44 miembros presentes, de un total de 45, culpable de "mal ejercicio de sus funciones". "Por lo tanto, queda destituido de su cargo de presidente", declaró Basilio Núñez, su presidente.

El vicepresidente, Pedro Alliana, de 52 años, miembro del mismo Partido Colorado (conservador), fue investido presidente por el Senado inmediatamente después. El mandato de Santiago Peña, conservador y aliado cercano de la Administración estadounidense, debía finalizar en 2028.

Pedro Alliana, el nuevo hombre fuerte de Paraguay, también está implicado en la crisis bancaria, pero el Parlamento no había aprobado un proceso de destitución.

El presidente del Senado paraguayo, Basilio Núñez, toma juramento a Pedro Alliana como presidente del país, tras la destitución de Sebastián Peña. (6 de noviembre de 2026)

"¡Que nos devuelva nuestro dinero y que acabe en la cárcel!"

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Santiago Peña quedó, poco después de su destitución, bajo arresto domiciliario, según anunció una representante de la Fiscalía. El expresidente "permanecerá bajo arresto domiciliario" esta noche, según ha indicado a los periodistas la fiscal Silvia Margarita González Vester. Añadió que el presidente destituido será interrogado este sábado a las 11:00 hora local (14:00 UTC) en la sede de la Fiscalía por los presuntos delitos de abuso de confianza, tráfico de influencias y gestión en beneficio propio.

«Los compatriotas que atraviesan una situación muy difícil a causa del caos financiero serán indemnizados íntegramente. No los dejaremos solos», declaró el nuevo presidente, Pedro Alliana, en un primer y breve discurso ante el Senado tras su toma de posesión.

Fuera del Parlamento, el anuncio de la destitución de Santiago Peña fue recibido con gritos de alegría y bocinas de niebla por parte de unos cientos de personas, que se habían reunido a lo largo del día en un césped, a la espera del resultado del juicio, entre pancartas que decían "Peña a la cárcel". "Por fin, por fin se ha ido Santiago Peña, por fin se ha hecho justicia», comentaba con entusiasmo a la AFP Jessica Aquino, una trabajadora de 32 años. "¡Ahora queremos que nos devuelva nuestro dinero y que acabe en la cárcel!".

Manifestantes protestan cerca del Congreso de Paraguay tras una sesión extraordinaria de los legisladores para debatir la dimisión del presidente Santiago Peña y estudiar un proceso de destitución contra él, a quien la oposición culpa de la crisis desencadenada por la quiebra de la entidad de crédito digital ueno, que dejó a millones de clientes sin poder acceder a sus cuentas, en Asunción, Paraguay, el 5 de noviembre de 2026. REUTERS/César Olmedo

La insolvencia de Ueno Bank que desató la crisis política

La crisis bancaria, que en menos de 48 horas adquirió un cariz político y acabó provocando la caída del presidente, estalló el martes 3 de noviembre cuando el Banco Central (BCP) intervino un banco online, el Ueno Bank, por insolvencia.

La intervención del BCP congeló los depósitos de casi tres millones de personas, el número de clientes que declaraba tener Ueno, lo que supone casi la mitad de la población de Paraguay. También se vieron afectadas empresas, instituciones y jubilados.

Santiago Peña era, incluso antes de su presidencia y hasta 2025, accionista del conglomerado financiero propietario del banco en quiebra, según recordaron los senadores de la acusación durante el juicio.

No estuvo presente en la vista, pero fue defendido por sus abogados, quienes cuestionaron la validez del juicio, ya que el Parlamento "no tiene competencia para juzgar a una persona que ha decidido renunciar a su cargo", alegó uno de los letrados, Ricardo Preda, en referencia a la dimisión presentada el jueves por el jefe de Estado.

Pero el Parlamento la había rechazado, lo que hacía inevitable un juicio político, que corresponde al Senado. Si se hubiera aceptado la dimisión, Santiago Peña, que se habría convertido entonces en senador vitalicio, habría gozado de inmunidad parlamentaria.

En cuanto a la acusación, algunos senadores han reprochado al presidente haber "permitido, tolerado y no haber corregido una malversación de fondos de las pensiones hacia un banco vinculado al círculo presidencial", es decir, "haber subordinado el interés público a intereses privados", según ha señalado el senador Adrián Vaesken.

Primeros reembolsos a los perjudicados

Además de su juicio político, el presidente destituido también es objeto de una investigación judicial: el jueves 5 de noviembre, la Fiscalía General anunció la apertura de una investigación en su contra por "hechos relacionados con la supervisión y la liquidación del Banco Ueno, así como con la inversión de fondos públicos en dicha entidad".

Paralelamente al juicio, el Banco Central de Paraguay ha comenzado a devolver sus fondos, en forma de anticipos, a los ahorradores afectados por la crisis del Banco Ueno.

Los primeros desembolsos corresponden a depositantes que tenían en el banco digital Ueno entre 1 y 10 millones de guaraníes (entre 160 y 1.600 dólares estadounidenses). Según dijo un abogado de Santiago Peña durante el juicio, unas 700.000 personas se habían beneficiado de los primeros pagos este mismo viernes. (con AFP)

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