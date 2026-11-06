Organizaciones que defienden los derechos humanos y la libertad de prensa habían denunciado este nuevo episodio represivo en la isla comunista, donde los periodistas independientes sufren frecuente hostigamiento.

"Acabo de llegar a casa, gracias a todos por la solidaridad y la difusión de la arbitraria detención que sufrí esta mañana. Ese apoyo fue el que logró descorrer los cerrojos y abrir los barrotes", escribió Sánchez en la red social X.

El diario digital 14ymedio, que Sánchez fundó y dirige, precisó que la periodista fue acusada de "atentado contra el orden constitucional".

En Cuba, este delito puede abarcar diversas infracciones, entre ellas las acciones consideradas como dirigidas a modificar el sistema político comunista.

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La periodista de 51 años agregó que dará detalles el viernes sobre "el dolor y la total desprotección en la que viven los que no tienen visibilidad pública" en los calabozos.

Sánchez había sido detenida por la policía política en la mañana, cuando salía de su vivienda en el barrio de Nuevo Vedado "para hacer compras", informó más temprano 14ymedio.

Su arresto se produjo el mismo día que el de la líder de Damas de Blanco, Berta Soler, de 63 años, junto con otra integrante del colectivo, María Cristina Labrada.

Su captura ocurrió "en plena calle cuando ambas salían de la casa", que sirve de sede al movimiento opositor, confirmó a la AFP el esposo de Soler, el también disidente Ángel Moya.

Moya señaló por la noche a la AFP que las dos mujeres habían sido liberadas tras pasar varias horas detenidas en dos unidades policiales distintas.

Soler es objeto regularmente de detenciones que van desde varias horas hasta algunos días. Las autoridades también le impiden con frecuencia salir de su casa.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, una oenegé con sede en España, había exigido en X "información inmediata sobre el paradero de Soler y Labrada".

Soler, cuya organización fue galardonada en 2005 con el premio Sájarov de derechos humanos, concedido por el Parlamento Europeo, ha sufrido frecuentes detenciones breves y confinamiento domiciliario por su activismo.

El movimiento surgió en 2003, tras el encarcelamiento de 75 opositores cubanos en una ola represiva conocida como la "primavera negra". Sus integrantes visten de blanco como símbolo de protesta pacífica.

"Cese de la persecución"

Sánchez ganó en 2008 el Premio Ortega y Gasset, uno de los principales galardones del periodismo en español, y fue incluida ese mismo año por la revista estadounidense Time entre las 100 personas más influyentes del mundo.

Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, habla por teléfono durante una entrevista en La Habana, el 27 de noviembre de 2016 en la capital de Cuba

En su diario critica regularmente la gestión gubernamental y denuncia la censura y el acoso de las autoridades a los opositores.

Como otros periodistas independientes en Cuba, Sánchez sufre frecuente hostigamiento por parte de la policía política, que suele impedirles salir de sus domicilios para cubrir acontecimientos de especial relevancia o los somete a arrestos temporales.

La ONG Reporteros Sin Fronteras había condenado en X la detención de Sánchez y exigido "su liberación inmediata, garantías para su seguridad y el cese de la persecución contra el periodismo independiente".

En esa misma red social, Amnistía Internacional (AI) criticó el arresto de la periodista y el "encarcelamiento" de Henry Constantín, otro comunicador detenido en Camagüey (centro-este) desde mediados de septiembre.

Constantín dirige La Hora de Cuba, un pequeño medio independiente, y está acusado de "desobediencia".

"Exigimos que las autoridades cubanas liberen inmediata e incondicionalmente a todas las personas que mantienen detenidas únicamente por ejercer su libertad de expresión y garanticen el derecho a informar sin represalias", añadió Amnistía.

De acuerdo con una ley aprobada en 2023, los únicos medios de comunicación legales en Cuba son los estatales, controlados por el Partido Comunista que gobierna el país.

Sin embargo, en la última década surgieron medios independientes en línea, que sobreviven en un vacío legal y a los que los cubanos acceden mediante redes privadas virtuales (VPN).

14ymedio destacó que varios colaboradores de medios opositores han sido detenidos en la vía pública durante las últimas semanas y luego liberados, aunque con multas o advertencias.

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