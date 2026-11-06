Con AFP

"¡Los pillaremos!", "Donald, no conoce a Raoul" ("no conoce a Raoul" es una frase de la película Les Tontons flingueurs (Mi tío tira tiros), que significa que la persona que tiene delante no sabe con quién está tratando), "¿Renunciar? ¡Nunca! "… Son fragmentos de conversaciones tomadas de mensajes intercambiados entre el presidente francés y la periodista Françoise Degois, que esta última decidió incluir en un libro, sin informar a su interlocutor.

"¡Los atraparemos! ¡A todos!"

En Vous êtes tous trop durs avec moi (Ustedes son todos demasiado duros conmigo, editorial Robert Laffont), un título inspirado en uno de los intercambios que se extienden durante dos años, la columnista de izquierdas, que también fue asesora de Ségolène Royal, reconoce que no pidió permiso a Emmanuel Macron antes de hacer pública esta correspondencia. "Es un libro que descubrimos el lunes", confirmó el séquito presidencial, es decir tres días antes de la publicación del libro este jueves. El libro mezcla intercambios de mensajes en la plataforma Telegram y narrativa política.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Desde la fallida disolución en junio de 2024 hasta el auge del ultraderechista Rassemblement Nacional (o Agrupación Nacional), el jefe de Estado se abre abiertamente sobre sus decisiones y su determinación para intentar impedir que el partido Lepenista (de Marine Le Pen) llegue al Elíseo. "Esta disolución, que me costó tanto en todos los aspectos, ha bloqueado al RN. Estoy seguro de ello. Estaba listo para el otoño pero no para junio. Y mientras los demás están agitando sus egos, ellos se están preparando de nuevo. Esa será su responsabilidad", asegura Macron.

"La máquina quiere sangre. Quiere al RN", escribe una noche de junio de 2026. ¿Tiene miedo? ¿Está preocupado? "¡No! ¡Ánimos! ¡Los atraparemos! ¡A todos!" insiste. "En realidad, cualquier movimiento beneficia al RN. Si vieras a los de derechas. Para la mayoría, corren hacia el plato RN a galope. Así que confirmo: tenemos que bajar la temperatura y no jugar con fósforos", continúa.

"Todo esto no interesa a los franceses"

También justifica su negativa a nombrar a un primer ministro de izquierdas tras la disolución. "No ganaron ustedes. Fue el RN el que ganó", le dice a la periodista, quien le sugirió que intentara con la izquierda. "Si nombro a cualquiera ustedes saltan en una semana, no saben ponerse de acuerdo. Francamente", expresa.

Señala asimismo a su joven primer ministro saliente de entonces, Gabriel Attal, a quien ha mantenido a distancia desde entonces: "Le dimos demasiado. Todo el tiempo. Demasiado."

Sin embargo, en el Elíseo todo esto parece no importar. "Dice que está a favor de la reforma de las pensiones, gran exclusiva, que Gabriel Attal ha sido bien mimado, gran exclusiva, que personalidades de derechas van a ir al RN, gran exclusiva", dice la fuente cercana citada arriba. Al final, está "en línea con el contenido de sus declaraciones públicas", estima.

"Todo esto no interesa a los franceses", reaccionó Gabriel Attal en BFMTV. "Cada uno hace sus comentarios como quiere, cuando quiere y con quién, obviamente, incluso con periodistas", recalcó.

"No busco connivencia, no hago confidencias"

Sin embargo, estas correspondencias contradicen la práctica que el presidente de la República se había prometido imponerse a sí mismo con la prensa. "Hoy existe una connivencia entre el mundo político y el mundo mediático", lamentó en 2016 en Mediapart.

"No tengo amigos periodistas. No busco connivencia, no hago confidencias", dijo el candidato presidencial de entonces, buscando distinguirse de François Hollande, cuyas confidencias a dos periodistas de Le Monde, Gérard Davet y Fabrice Lhomme, acababan de ser reveladas en un libro. La publicación del libro, titulado Un presidente no debería decir esto…, pocos meses antes del final de su mandato, sumió a su gobierno en el caos.

"Sé un poco sobre Françoise Degois y Emmanuel Macron (pobre de mí). No creo ni por un segundo que este último no supiera lo que hacía", reaccionó el insumiso (izquierda radical) Aurélien Taché, un desertor del macronismo, en X.

En cambio, Sabrina Roubache, ministra delegada encargada de Educación y cercana a la pareja presidencial, denunció en el canal BFMTV una práctica "muy extraña", "peor" que una "traición" por parte de la periodista, mientras afirmaba que "solo los grandes ingenuos piensan que los off son off".

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más