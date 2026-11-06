Después de 10 horas de deliberaciones, el parlamento federal belga ha votado un anteproyecto de ley para que sea posible arrestar a personas que no tengan permiso de residencia en Bélgica.
La propia policía podrá ir a los domicilios en búsqueda de las personas que las autoridades consideren que representan un peligro para el orden público o la seguridad nacional, y siempre y cuando exista una autorización judicial.
La medida es extremadamente controvertida, porque podría convertir a Bélgica en el primer país europeo en tomar una medida que recuerda a las detenciones de migrantes en Estados Unidos.
Contraria a la Constitución
Los grupos de la izquierda ya han puesto la voz de alarma y consideran la norma como contraria a la Constitución. Otros diputados temen que, aunque la medida se aplique solo para personas que hayan delinquido, poco a poco se abra la mano a arrestar a todos los migrantes.
La ley tiene que aún ser aprobada definitivamente, y se produce justo cuando el gobierno está en plena crisis política. El primer ministro belga, el nacionalista conservador Bart de Wever, presentó a principio de semana su dimisión, pero el rey no la ha aceptado, y ha instado al ejecutivo a seguir negociando unos presupuestos controvertidos con recortes de 10.000 millones de euros.
Compartir esta nota