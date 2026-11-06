Después de 10 horas de deliberaciones, el parlamento federal belga ha votado un anteproyecto de ley para que sea posible arrestar a personas que no tengan permiso de residencia en Bélgica.

La propia policía podrá ir a los domicilios en búsqueda de las personas que las autoridades consideren que representan un peligro para el orden público o la seguridad nacional, y siempre y cuando exista una autorización judicial.

La medida es extremadamente controvertida, porque podría convertir a Bélgica en el primer país europeo en tomar una medida que recuerda a las detenciones de migrantes en Estados Unidos.

Contraria a la Constitución

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Los grupos de la izquierda ya han puesto la voz de alarma y consideran la norma como contraria a la Constitución. Otros diputados temen que, aunque la medida se aplique solo para personas que hayan delinquido, poco a poco se abra la mano a arrestar a todos los migrantes.

La ley tiene que aún ser aprobada definitivamente, y se produce justo cuando el gobierno está en plena crisis política. El primer ministro belga, el nacionalista conservador Bart de Wever, presentó a principio de semana su dimisión, pero el rey no la ha aceptado, y ha instado al ejecutivo a seguir negociando unos presupuestos controvertidos con recortes de 10.000 millones de euros.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más