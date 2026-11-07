Se espera que decenas de miles de personas salgan a las calles de Francia este sábado 7 de noviembre, dos días después de una movilización nacional a gran escala convocada por los sindicatos. Las autoridades prevén que entre 130.000 y 170.000 personas se manifiesten en todo el territorio, de las cuales 60.000 en París, según fuentes cercanas al Gobierno.

La nueva movilización tiene como objetivo mantener la presión dos días antes de una conferencia social con los sindicatos y la patronal, convocada para la mañana de este lunes 9 de noviembre en Matignon, y de las reuniones con las organizaciones de estudiantes de secundaria y universitarios que tendrán lugar por la tarde.

Un itinerario diferente en París para los "chalecos amarillos"

En París, la coalición sindical de la juventud (Unión Estudiantil, FAGE, UNEF y USL) y varios sindicatos regionales (CGT, FO, FSU, Solidaires, CFDT) convocan una manifestación en el marco de una marcha autorizada que unirá la plaza de la República con la de la Nación.

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Sin embargo, la coordinación de los "chalecos amarillos" se manifiesta por su cuenta. Marcando distancias con los sindicatos, ha convocado una concentración independiente, prohibida por las autoridades, a las 14:00 horas en la plaza de la Concorde, muy cerca del Palacio del Elíseo y a dos pasos de la Asamblea Nacional.

La manifestación de este sábado marca un pulso con el Gobierno, pero sólo es una etapa más del movimiento. La intersindical de los estudiantes y profesores prevé una huelga el próximo martes 10 de noviembre.

"El movimiento social se encuentra en una posición de fuerza, mientras que el Gobierno está en una posición de debilidad y empieza a dar marcha atrás. Es el momento de intensificar la movilización y seguir ejerciendo presión sobre el Gobierno", escribe la coalición sindical CGT-FSU-FO-Sud-USL-Unef-Union étudiante-Unef-Fage-FSE en su comunicado.

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