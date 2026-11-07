A las afueras de la que ahora es la cárcel más emblemática de Venezuela, la premio Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado leyó una lista de 406 presos políticos que aún existen en el país desde hace entre 1 y 21 años.

Acompañada de decenas de familiares de los encarcelados se acercó hasta el perímetro de seguridad de la prisión para denunciar que 23 presos políticos han muerto bajo custodia del Estado y exigir la libertad de todos.

“No descansaremos hasta que el último preso político civil y militar obtenga libertad plena, son todos. Por eso estoy aquí. Libertad para todos los presos políticos, justicia para las víctimas, reparación para sus familiares, memoria para que nunca se olvide, y garantías para que nunca más esto ocurra en Venezuela”, pidió Machado.

El campamento de vigilia permanente a las afueras de la cárcel de El Rodeo I será levantado este domingo, luego de 304 días, pues sus organizadores afirman que deberán pasar a una siguiente etapa de lucha por la libertad de todos.

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Así lo comentó Massiel Cordones, madre del encarcelado teniente del Ejército José Ángel Barreno. “Sabemos que viene un cambio con el TSJ (Tribunal Supremo de Justicia). Yo creo que se van a dar las revisiones de los expedientes, y es el deber ser porque todos están viciados. Esto es una esperanza, esto es una emoción, yo tengo el corazón chiquito. Ver a la líder aquí es como decir ya tengo a mi hijo en la puerta de la salida, y sé que va a ser pronto”, dijo con esperanza Cordones.

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