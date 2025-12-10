Con nuestra corresponsal en Nairobi, Gaëlle Laleix

Estados Unidos ha sancionado a cuatro personalidades y cuatro empresas colombianas por su papel en el reclutamiento de mercenarios con destino a Sudán, anunció el martes el Departamento del Tesoro.

A principios de septiembre, las autoridades de Puerto Sudán escribieron al presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para denunciar esta red colombiana que, según el ejército sudanés, está financiada por los Emiratos Árabes Unidos en beneficio de las Fuerzas de Apoyo Rápido.

Según el Tesoro estadounidense, esta red de mercenarios gira en torno a Álvaro Andrés Quijano Becerra, un exmilitar colombiano, fundador de la empresa A4SI, que recluta a exsoldados colombianos para misiones en Sudán. Álvaro Andrés Quijano Becerra reside en los Emiratos Árabes Unidos.

Según el Tesoro, en el pasado estuvo involucrado en los negocios del cártel criminal Norte del Valle. Las demás personas sancionadas forman parte de su entorno. Se trata, en particular, de su esposa, directora de la empresa de reclutamiento, y de otro ciudadano colombiano que gestionaba los salarios de los mercenarios.

Estados Unidos está atacando “una red que recluta para las Fuerzas de Apoyo Rápido”, explica John Hurley, el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John Hurley, quien denuncia su “brutalidad”.

"Las FAR han mostrado una y otra vez que están dispuestas a atacar a civiles, incluidos bebés y niños", afirmó.

"La guerra civil en Sudán corre el riesgo de desestabilizar la región y convertir a Sudán en un refugio seguro para quienes amenazan a Estados Unidos", dijo el Tesoro estadounidense.

En enero, el Departamento de Estado dijo que miembros de las FAR habían cometido un genocidio.

En su cuenta de X, Cameron Hudson, investigador del Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos, califica estas sanciones de “increíble cobardía”, ya que la administración Trump “nunca menciona al régimen que firma los contratos y paga las facturas”.

Desde hace meses, el ejército sudanés acusa a los Emiratos Árabes Unidos de financiar a mercenarios extranjeros en Sudán. El enviado especial de Estados Unidos para África, Massad Boulos, se encontraba en Abu Dabi a finales de noviembre.

