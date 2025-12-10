El 27 de marzo de 2023, los agentes de migración hacen una redada masiva en Ciudad Juárez, en el norte de México. El Instituto Nacional de Migración se va saturando. A medida que detienen a más gente, aumenta la tensión porque falta agua, espacio, alimentos y algunos deciden presuntamente prender fuego a las colchonetas.

"Lo hacen porque están encerrados, porque no les dicen qué va a ocurrir con ellos. Reciben información de que van a ser repatriados a sus países. Están desesperados porque no reciben agua, alimento y ellos buscan salir de ese lugar. Ellos están inconformes porque los tienen encerrados bajo llave. Tenemos que partir del principio que en México la migración no es un delito, entonces ellos no tendrían por qué estar en las rejas y menos bajo llave", explica la periodista Rocío Gallegos, que destaca que en esta redada participó la autoridad del gobierno local junto con autoridades de migración.

De este incendio salen 27 hombres profundamente heridos con secuelas de por vida. Entre estos sobrevivientes se encuentra Brayan, que las periodistas pudieron entrevistar: "Estaba angustiado, gritaba ayuda. Pedí que abrieran o que hicieran algo. No recuerdo que los de migración, en ningún momento, hicieran por querer abrir la puerta, me dejaron encerrado."

A través de videos de vigilancia, audios, testimonios y documentos oficiales, las tres galardonadas descubren que cuando los agentes se dan cuenta del incendio, a pesar del humo de los gritos de auxilio, no abren la celda. Incluso en su reportaje publican una grabación de las cámaras de seguridad en la que se oye a una agente de migración que dice lo siguiente: "A ellos no les vamos a abrir. Ya les dije que no les vamos a abrir". Esta terrible frase es la que le da el nombre al reportaje publicado en La verdad de Juárez.

"Todavía no sabemos por qué no abrieron"

"Todavía no sabemos por qué no abrieron. No sabemos si hubo alguna instrucción. No sabemos si fue simplemente una decisión que se toma por parte de los agentes que estaban en ese momento. Nosotros para dar con este video hicimos una revisión de 240 horas de video de cámaras que estaban instaladas dentro de la estación migratoria y solamente una hora tenía audio y era justo esto que encontramos", explica Gallegos.

Es precisamente esta agente que se encuentra en prisión junto con dos guardias, a la espera de un juicio. Hay once acusados por esta tragedia, dos de ellos son migrantes. "Ya van a ser casi tres años y está pendiente la justicia para estos migrantes que murieron, para sus familiares y para los sobrevivientes", recuerda.

Francisco Garduño, Comisionado Nacional de Atención a Migrantes en el momento de los hechos también es uno de los acusados. Es el único que no fue detenido y siguió al frente de una corporación manejando la política migratoria en México mientras era procesado.

Omisiones e irregularidades

Tras el incendio, las autoridades afirmaron que la persona que tenía las llaves para dejar salir a los migrantes no se encontraba en el centro. Incluso el presidente de entonces, Andrés Manuel López Obrador, así lo afirmó en una rueda de prensa. Pero este reportaje muestra claramente que las llaves estuvieron ahí desde el principio y pasan de mano en mano, pero nadie abre la puerta.

No es lo único que las periodistas descubren. A la hora "de revisar documentos, más de 20.000 páginas de un expediente judicial, descubrimos una serie de omisiones e irregularidades por parte de la autoridad, porque tenemos que decir que esta tragedia es la mayor que ha ocurrido con migrantes que estaban bajo la custodia de la autoridad mexicana. No había extintores, no había detectores de humo, la ventilación era muy limitada o en algunas regiones no había varias llaves o pasadizos estaban bajo llave o estaban cerrados. Hay violaciones a sus propios protocolos o a lo que dicen que deberían ser sus protocolos de actuación”, afirma Gallegos.

Una pared de opacidad

Para revelar lo que sucedió en esa noche del 27 de marzo del 2023, las tres periodistas se toparon con una pared de agresividad y de opacidad: "No tuvimos acceso a ninguna información pública de entrada. Pedíamos acceso al expediente. Pedíamos acceso a las cámaras, a los videos, incluso que están colocados al exterior de de la estación migratoria, que están bajo otra autoridad que no es la autoridad federal. Y nada de esto se nos dio”, explica la periodista.

Si bien Rocío Gallegos, Gabriela Minjares y Blanca Carmona pudieron sacar adelante esta investigación en colaboración con otros medios, siguen temiendo que "pueda generarse alguna violencia jurídica, una denuncia que nos pueda llevar a los tribunales y es algo en lo que estamos también preparándonos."

Las tres periodistas ejercen en una de las ciudades más peligrosas de México en la que hacer su oficio significa buscar fuentes en "una comunidad donde confluyen todas las violencias y todos los tráficos. Pero el periodismo es necesario. El periodismo de investigación más que nunca es necesario para poder no solamente informar sino simplemente vencer controles informativos que recibimos o que intentan implementar con los periodistas en la región."

Desde el año 2000, la organización artículo 19 ha documentado el asesinato de 171 periodistas y la desaparición de otros 32 en México.

