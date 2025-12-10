Eileen Higgins obtuvo cerca del 60% de los votos en la segunda vuelta electoral, según CNN y el Miami Herald, y derrotó a Emilio T. González, el candidato republicano respaldado por el presidente Donald Trump. Además de ser la primera demócrata en ganar la alcaldía de Miami desde la década de 1990, Higgins, de 61 años, es la primera mujer elegida para ese cargo.

En esta elección se dieron varios hechos sin precedentes, tal como detalla Eduardo Gamarra desde Estados Unidos:

"El primer punto es que desde Steven Clark, hace más de 30 años, Miami no tenía un alcalde demócrata. Segundo, es la primera mujer en llegar a esa posición. Tercero, ella es una demócrata progresista; no es una demócrata conservadora en la línea de Joe Biden, por ejemplo. Cuarto, fue funcionaria del gobierno estadounidense en política exterior en México. Su español es perfecto. A muchos sorprende que una mujer, una 'gringa', como dicen, gane en una ciudad tan hispana como Miami".

Gamarra recuerda que no solo Trump, sino también el Comité Republicano, viajaron a Miami para apoyar la candidatura de Emilio T. González. Sin embargo, considera que este respaldo pudo haber tenido un efecto contrario:

"La proximidad de este candidato republicano con Trump probablemente lo perjudicó en una ciudad donde se siente mucho el impacto negativo del tema económico. Los precios en Miami han subido. La gente pensaba que con Trump los precios iban a bajar, pero no ha sido así. Los precios han subido".

Aparecer junto a Trump, ¿mala jugada?

A pesar del amplio margen de victoria, la participación electoral fue baja: solo votó alrededor del 20% de los electores registrados, algo habitual en comicios fuera del calendario principal. Con una importante población latina, la política de Miami ha estado dominada por republicanos de ascendencia cubana durante buena parte de las últimas tres décadas.

Trump, quien suele pasar los fines de semana en su club Mar-a-Lago —a unos 107 kilómetros al norte de Miami—, ganó los votos electorales de Florida en 2016, 2020 y 2024. Sin embargo, según Gamarra, parte del electorado latino del condado tiene una relación compleja con su figura:

La violencia de la política estaría ahuyentando electores

"Hay electores que no están muy en desacuerdo con Trump, sobre todo los que ya han resuelto su problema migratorio. Yo los he escuchado decir: ‘Queremos que la frontera esté cerrada, que cese la migración masiva’. Pero hay un problema. Los republicanos también están viendo que, si bien hay apoyo para ese tipo de política, no lo hay para la forma en que se está llevando a cabo. Me refiero a la violencia, la violación de derechos, incluso la irrupción en viviendas y el arresto de ciudadanos. Todo eso ha generado un cuestionamiento muy importante sobre cómo se está desarrollando el proceso".

Gamarra añade que hay hispanos que hoy se arrepienten de haber votado por Trump, especialmente quienes "ya son ciudadanos, pero tienen parientes que no lo son y que están en proceso migratorio".

La elección de la nueva alcaldesa marca el triunfo demócrata más reciente en una serie de victorias electorales este año, tras lograr puestos clave a nivel estatal en Virginia y Nueva Jersey y recuperar la alcaldía de Nueva York. Esta seguidilla de éxitos se interpreta ampliamente como un rechazo al eventual regreso de Trump a la Casa Blanca a comienzos del próximo año.

