Arrestos masivos en parques públicos y en presencia de niños, detenciones brutales en retenes improvisados, redadas policiales en barrios sin delincuencia donde viven trabajadores sin papeles. El 7 enero, un agente de ICE acribilla a una mujer en su auto en Mineápolis. Según el New York Times, los agentes del Inmigración han disparado nueve veces en lo que va el año contra personas a bordo de sus vehículos.

En rueda de prensa con motivo de su proier ano en el gobienro, Trump volvió a calificar de "patriotas" a los policías de ICE o "la migra" como dicen los latinoamericanos asentados en Estados Unidos. Sin embargo, defensores de derechos humanos, parte de la población y algunas personalidades demócratas denuncian los métodos del brazo armado de la política antinmigrante impulsada por Donald Trump, como anticonstitucionales.

"No hay un consenso a nivel judicial si las acciones de ICE son legales o anticonstitucionales ", precisa Sebastian Sclofsky*, investigador en violencia estatal, con un foco en violencia policial en Las Américas, quien precisa que "existe un reporte importante de varias violaciones a derechos civiles de la población en general por parte de la fuerza policial y migratoria, condenadas tanto por expertos constitucionalistas como por las diferentes Cortes de Estados Unidos"

Existe igualmente, dice el experto, un cuestionamiento de las autoridades judiciales, locales o estatales, sobre la formas en el accionar de los agentes de ICE, principalmente la cobertura de sus rostros, el uso de vehículos no identificados y la utilización de armas militares. "Esos mecanismos no son necesariamente ilegales, pero son prácticas que se consideran ilegítimas".

El especialista en violencia policial subraya que las acciones de ICE ocurren en un contexto en el que la violencia policial en Estados Unidos en general es alta. "El número de personas que la policía mata en Estados Unidos es muchísimo más alto que Europa y que todos los países desarrollados. No tenemos números oficiales, pero la policía de Estados Unidos mata entre 1500 y 2000 personas al año. No son números oficiales, porque oficialmente hay una política de no contarlos. Pero yo sí creo que hay una radicalización hacia abajo y ICE responde como una agencia que tiene interés en mantenerse. Históricamente las acciones de ICE siempre fueron violentas y traumáticas, pero nunca a este nivel", asegura Sclofsky.

El Congreso triplica el presupuesto de ICE

Con el regreso de Trump al poder, ICE se convirtió en la fuerza federal más grande del país al ver triplicado su presupuesto gracias a una ley presupuestaria aprobada por el Congreso el 1 de julio que destina 170 000 millones de dólares a la lucha contra la inmigración.

Una campaña de reclutamiento masivo lanzada el año pasado busca contratar a 10 000 nuevos agentes. "ICE recluta a estadounidenses patriotas y valientes para expulsar a los delincuentes extranjeros, asesinos, violadores, terroristas y pedófilos que se encuentran en situación irregular en nuestras calles», indica su página web. Quienes se alisten pueden recibir hasta 50 000 dólares en bonificaciones e, incluso, el reembolso de sus préstamos estudiantiles o la mejora de sus prestaciones de jubilación.

"No es solo que están contratando a demasiado oficiales, pero están contratando personas que de verdad no están calificados ni tienen el entrenamiento necesario para implementar la ley", estima Juan Carlos Gómez*, jurista y experto en Inmigración y Derechos Humanos. Y agrega: "Yo entiendo que las personas están buscando trabajo, pero estos son trabajos con cierto tipo de responsabilidad, porque te están no solamente poniendo un arma, sino la libertad, el futuro de otras personas en las manos de esa persona. Ese es el peligro".

La enorme ganancia de las compañías de prisiones privadas

La ley incluye una partida sin precedentes de $45 mil millones para que ICE construya nuevos centros de detención de inmigrantes tanto para adultos como para menores. Durante años, las compañías de prisiones privadas han sido aliadas importantes de ICE que contrata a corporaciones para construir y administrar las instalaciones de detención y transportar a las personas indocumentadas detenidas. CoreCivic y GEO Group, las dos empresas de prisiones privadas más grandes de los Estados Unidos se preparan ahora para expandir sus roles —y también sus ganancias— gracias al nuevo flujo de fondos.

"Las compañías de cárceles privadas como CoreCivic y GEO Group ven que tienen una oportunidad de hacer grandes fortunas y están construyendo centros de detención en lugares lejanos, donde la persona no tiene acceso a su abogado ni a sus familiares. La idea es tratar de destruirle el espíritu a la persona hasta que se dé por vencida", afirma Gómez.

El año 2025 fue el más letal para los detenidos por el ICE en dos décadas: al menos 31 personas murieron detenidas en centros para migrantes, la peor cifra desde 2004.

El mensaje detrás de la espectacularidad de la fuerza

Creado en 2003, por la Ley de Seguridad nacional en respuesta a los atentados terroristas de 2001, ICE tiene la facultad de arrestar a personas sospechosas de estar en el país de manera irregular. Pero no puede arrestar a ciudadanos estadounidenses, excepto bajo circunstancias excepcionales, por ejemplo, si la persona agrede a uno de sus agentes. A pesar de ello, según la organización periodística ProPublica, durante los primeros nueve meses de la presidencia de Trump se registraron más de 170 detenciones de ciudadanos estadounidenses contra su voluntad, algunos de ellos sospechosos de ser inmigrantes indocumentados.

Sclofsky explica que además de arrestarse a ciudadanos americanos, un hecho novedoso, "no estamos hablando de operaciones policiales contra criminales de alta gama u organizaciones criminales, sino que estamos hablando de operaciones contra individuos indocumentados. Aquí surgen cuestionamientos sobre cuáles son las intenciones detrás de un despliegue tan espectacular de fuerza".

Para el especialista en violencia de Estado, el hecho de que las acciones de ICE más mediáticas y espectaculares se lleven a cabo en ciudades dominadas por los demócratas "es un mensaje del presidente Trump y del Partido Republicano de que las ciudades que son lideradas por demócratas tienden a ser ciudades con alto nivel de criminalidad, con alto nivel de desorden y de caos y, por lo tanto, requieren intervención de las autoridades federales para poner el orden de vuelta. Es una demostración de fuerza en los bastiones demócratas. Hay un mensaje político y hay también un probar de las aguas a ver cómo reacciona la población en general ".

Según una encuesta de Reuters/Ipsos publicada el 15 de enero, el 59 % de republicanos está a favor de una política que priorice las detenciones por parte de los agentes de inmigración, incluso si hay personas heridas, mientras que 39 % considera que los agentes deben centrar su atención en reducir los daños a las personas, aunque eso signifique menos detenciones.

Las autoridades políticas avivan el fuego

El Departamento de Seguridad Nacional afirma haber realizado más de 2 000 detenciones en Minnesota desde que empezó en diciembre la operación que ICE califica como " la mayor jamás realizada en el país". 3 000 agentes han sido desplegados en el estado demócrata, blanco preferido de la ofensiva antiinmigración del presidente Trump. Un fraude en guarderías para niños ha sido utilizado como excusa.

Parte de la campaña de Trump en Minnesota se ha dirigido contra la numerosa comunidad somalí del estado, estimada entre 80.000 y 100.000 personas, a quienes el presidente calificó de "basura" y les exhortó a que “vuelvan al lugar de donde vinieron". El mandatario republicano ha descrito a Renee Nicoel Good, ciudadana de Mineápolis abatida el 7 de enero por un agente del ICE durante una redada de inmigrantes, como una "mujer violenta y radical".

Sclofsky subraya que Donald Trump envía mensajes, a veces explosivos, a veces confusos, que son interpretados por las distintas autoridades federales y los distintos ministros de su gobierno "como si se tratara de una competencia de quién puede traer la medida más radical para estar más cerca de la base más extrema del Partido Republicano, pero también para congraciarse con el presidente Trump quien, a menudo, va y viene en sus medidas”.

Ejemplo de esta retórica de agresividad exacerbada han sido las declaraciones del gobierno federal luego de que un agente de ICE abatiera a tiros a Renee Nicoel Good, en Mineápolis. Tal y como ocurre en este tipo de hechos, las autoridades políticas justificaron la acción del agente bajo el supuesto de una amenaza contra su vida e intentaron desacreditar a la víctima en los medios de comunicación. La diferencia, apunta el experto, es que “generalmente, las autoridades políticas tienden a calmar el fuego. Y en esta ocasión, hemos visito las mismas justificaciones de siempre, pero con una intención de avivar el fuego. El mensaje que uno puede interpretar es: si usted se opone o no obedece a las autoridades, la consecuencia puede ser esta".

El estado demócrata de Minnesota y las ciudades gemelas de Minneapolis y Saint Paul han interpuesto una demandan al gobierno federal para poner fin a la ola de medidas coercitivas adoptadas por la policía de inmigración y aduanas (ICE) tras la muerte de Renee Nicoel Good .

* Sebastian Sclofsky, Profesor de Justicia Penal en la Universidad Estatal de California, Stanislaus.

* Juan Carlos Gómez*, J.D., profesor de derecho y director de la Clínica de Inmigración y Derechos Humanos Carlos A. Costa de la Facultad de Derecho de la Universidad Internacional de Florida.

