Con nuestro corresponsal en Rabat, François Hume-Ferkatadji

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Marruecos anunció el lunes que el rey Mohammed VI ha aceptado unirse al “Consejo de Paz” creado por el presidente estadounidense Donald Trump. Marruecos se unirá así al nuevo organismo interestatal ideado por el presidente de los Estados Unidos como “miembro fundador”.

Es el primer país del continente africano en hacerlo, ya que Egipto, el segundo país invitado, ha indicado que quiere estudiar “desde todos los ángulos” la propuesta estadounidense antes de pronunciarse.

Según la diplomacia marroquí, el Consejo de Paz tiene como objetivo “contribuir a los esfuerzos de paz en Oriente Medio y adoptar un nuevo enfoque para resolver los conflictos en el mundo”.

Enviar señales positivas a la administración estadounidense

Rabat siempre ha visto con buenos ojos el regreso al poder de Donald Trump. El presidente estadounidense reconoció, ya en 2020, la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, asunto prioritario de la diplomacia marroquí, a cambio de la firma de los acuerdos de Abraham, que formalizan la normalización de las relaciones diplomáticas entre Marruecos e Israel. Desde entonces, Rabat y Jerusalén han establecido una relación militar estratégica que se consolida año tras año.

Al ratificar la carta constitutiva de este Consejo, Mohammed VI desea enviar señales positivas a la administración estadounidense y hacer oír su voz en el delicado asunto del Sáhara Occidental, mientras Rabat prepara desde hace varios meses un nuevo plan de autonomía del territorio bajo soberanía marroquí, tras el de 2007.

La instancia se concibió inicialmente para supervisar la reconstrucción de Gaza, pero su proyecto de “carta” no menciona explícitamente el territorio palestino.

Algunos observadores creen que Donald Trump desea crear una nueva organización que sustituya a la ONU.

