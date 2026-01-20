El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo el martes que prefiere “el respeto a los matones” y “el Estado de derecho a la brutalidad” durante un discurso en Davos tras las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump.
“Francia y Europa están comprometidas con la soberanía y la independencia nacionales, con las Naciones Unidas y con su carta”, dijo Macron en momentos en que Trump busca apoderarse de Groenlandia y crear y dirigir una nueva "Consejo de Paz" mundial.
Europa cuenta con herramientas "muy poderosas" en materia comercial y debe "utilizarlas" cuando "no se la respeta", subrayó el mandatario francés.
Las relaciones entre Trump y Macron se tensaron aún más el lunes, cuando el presidente estadounidense amenazó con aranceles del 200% al vino y al champán francés después de que Francia insinuara que no se sumaría a su "Consejo de la Paz".
Leer tambiénMacron llega a Davos en un contexto de fuertes tensiones con Trump por Groenlandia
Este martes en Davos, Macron denunció una "competencia de Estados Unidos" a través de una política comercial que "exige concesiones máximas y apunta abiertamente a debilitar y subordinar a Europa", después de que Trump amenazara con aranceles a los países que se opongan a una anexión de Groenlandia, un territorio autónomo danés.
El jefe de Estado francés volvió así a mencionar la posibilidad de recurrir al instrumento "anticoerción" de la Unión Europea, considerado una "bazuca" en caso de guerra comercial.
Al término de su discurso, Macron anunció que o hay ninguna reunión del G7 “prevista” para el jueves en París.
El presidente francés había propuesto en un “mensaje privado” a Donald Trump organizar una cumbre del G7 el jueves en París a la que podría invitar, “al margen” de la reunión, “a los rusos”, lo que habría sido una primicia en casi cuatro años de guerra en Ucrania.
Compartir esta nota