Por Aude Mazoue

Es una evolución importante en la doctrina militar de Argel. Este 25 de octubre, el Parlamento argelino aprobó una resolución que autoriza el envío de soldados a Níger. El país no ha desplegado tropas en el extranjero desde 1973. "Es una decisión histórica en relación con el patrimonio anticolonialista de Argelia", comenta Emmanuel Alcaraz, historiador e investigador del Centro Mediterráneo de Sociología, Ciencias Políticas e Historia.

"Desde 1962, el país ha observado una doctrina no intervencionista fuera de sus fronteras. Esta votación sitúa a Argelia en desacuerdo con sus posiciones tradicionales anticolonialistas. Pero, sobre todo, forma parte del cambio geoestratégico en el país que se ha producido desde 2020 con la revisión de la Constitución argelina, que autoriza el envío de tropas al extranjero", prosigue el analista.

Hasta entonces, Argelia "había intentado preservar sus intereses nacionales y ejercer su influencia regional por los medios habituales: diálogo, derecho internacional, foros multilaterales", señala por su parte a la AFP Geoff Porter, especialista en riesgos de seguridad y políticos en el norte de África. "Pero en un mundo multipolar y puramente transaccional, esto ya no funciona. En cambio, Argelia ha recurrido a medios más tangibles, una presencia física concreta", agrega.

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Asociación económica

Al colaborar con Níger, Argelia también desea desarrollar sus intereses económicos en la región. Ambos países pretenden continuar el desarrollo de su cooperación en energía, hidrocarburos y minería, mientras llevan a cabo el proyecto del gasoducto transahariano destinado a conectar Nigeria con Europa a través de Níger y Argelia.

A petición de las autoridades nigerinas, un destacamento militar argelino será encargado de proteger los proyectos de inversión de Sonatrach International. La empresa está presente en Níger a través de su filial internacional de exploración y producción, conocida como Sipex, que gestiona inversiones en el yacimiento petrolífero de Kafra, en el norte del país, a unos 85 km de la frontera argelina.

Las actividades de la empresa forman parte de un contrato de reparto de producción firmado con el Ministerio de Petróleo de Níger en 2022. Según estimaciones actualizadas, los recursos petrolíferos del yacimiento superan los 2.500 millones de barriles, lo que lo convierte en uno de los principales proyectos de inversión de la empresa argelina en el extranjero.

"Algunos lo ven como una ironía de la historia: un país anticolonialista que envía sus tropas fuera de sus fronteras para desarrollar sus intereses económicos… Pero el objetivo de los argelinos no es establecer regímenes en el Sahel que estén bajo su control, como Francia pudo hacer en su momento. Es simplemente una cuestión de que Argelia defienda sus intereses geoestratégicos y económicos en una zona compleja", indica Emmanuel Alcaraz.

Cambio geoestratégico en el Sahel

La situación geopolítica y militar ha cambiado. Primero estuvo la retirada de Francia del Sahel. La salida de las tropas francesas del Sahel y África Occidental entre 2022 y 2025 puso fin a casi 10 años de operaciones antiyihadistas – Serval y luego Barkhane – en esta región de África. Por tanto, no es sorprendente que los diputados argelinos votaran desplegar soldados en Madama, en el norte de Níger, cerca de la frontera con Libia, precisamente en el lugar de una antigua base francesa utilizada durante la operación Barkhane.

Además, la presencia rusa en la región, a través de las tropas del Cuerpo Africano desplegadas desde 2023, no ha sido muy convincente en ninguno de los dos lados de la frontera. "Por supuesto, tanto los nigerinos como los argelinos cooperan con los rusos. Argel les está comprando muchas armas. Pero esta cooperación no ha dado los resultados esperados en lo que respecta a los islamistas y los argelinos no quieren tenerlos demasiado cerca de su frontera. Prefieren una asociación local para asegurar la zona", explica Alcaraz.

Acercamiento entre Niamey y Argel

Por el momento, parece difícil establecer una asociación entre Malí y Argelia. Las relaciones entre ambos países vecinos son malas, especialmente desde que Argelia acogió en su territorio al influyente imán Dicko, un feroz opositor del régimen maliense. Y el dron maliense derribado por Argel en abril de 2025 no ha aliviado las tensiones entre ambos países.

Queda pues Níger, con el que Argelia comparte casi 1.000 km de frontera. Tan solo el año pasado, las relaciones entre Argel y Niamey eran muy malas después de que Argelia destruyera el dron de Malí. El incidente provocó una crisis diplomática regional. Pero en los últimos meses, las dos capitales han iniciado un espectacular acercamiento.

El presidente nigerino Abdourahamane Tiani fue recibido por primera vez en febrero en Argel como señal de distensión. Luego, en agosto, Argelia ofreció cuatro helicópteros militares y desplegó cazas tras un motín. Finalmente, el ministro de Defensa nigerino Salifou Mody visitó la capital argelina el 20 de octubre para conversaciones sobre cooperación en seguridad.

La amenaza islamista

Porque Argelia ha hecho de la seguridad en el Sahel una prioridad. "Aunque la amenaza islamista en territorio argelino sea muy baja, podemos ver que el Sahel se está convirtiendo en una zona donde algunos antiguos terroristas argelinos se han establecido", explica Emmanuel Alcaraz, autor también del libro África del Norte en movimiento (Editions du Croquant).

"Estos exiliados han formado una alianza con ciertos grupos tuareg o con ciertos islamistas locales. Y los argelinos saben muy bien que si los regímenes sahelianos son derrocados por esta amenaza islamista, habrá repercusiones en territorio argelino", agrega.

A nivel diplomático, el envío de tropas a Níger es también "una señal fuerte [enviada] a actores rivales, incluidos Marruecos y los Emiratos Árabes Unidos", con los que Argel ya no mantiene relaciones diplomáticas, analiza Geoff Porter. Pero no solo eso. "Al acercarse a Níger, Argelia está rompiendo su aislamiento diplomático", afirma Alcaraz.

El punto clave del paso de Salvador

Las autoridades argelinas también esperan asegurar la zona del paso de Salvador. Este punto estratégico de cruce, situado a una altitud de 879 m en el desierto de Teneré, al noroeste de Madama, en la región nigerina de Agadez, se encuentra en la confluencia de las fronteras entre Níger, Libia y Argelia.

"La intervención argelina, que está planeada no muy lejos del paso de Salvador, es también una señal enviada a las tropas del mariscal Haftar en el sur de Libia, destinada a mostrar que Argelia pretende recuperar el control de esta región inestable", estima Alcaraz.

En resumen, "el Sahel es un poco como la interfaz entre el norte del Magreb y el África subsahariana", señala el doctor en historia. "Es una zona gris muy difícil de asegurar en términos de migración internacional, yihadismo y tráficos, y por donde armas procedentes de Chad y Libia transitan. La caída de Muamar Gadafi también está en gran medida en el origen de la crisis saheliana y la fragmentación territorial", concluye Alcaraz.

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