"En una entrevista reciente, reaccioné ante una imagen mía en la que aparecía posando. Fue un comentario desafortunado, y ahora comprendo que ha ofendido a muchas personas en China y dentro de la comunidad china en todo el mundo", declara el internacional francés en un comunicado en francés, chino e inglés.

"Pido disculpas a todas aquellas personas a las que mis palabras hayan ofendido. No era en absoluto mi intención. Siento un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y lo siento sinceramente", añade.

En un vídeo publicado en Internet el lunes, se oye a Kylian Mbappé explicar que el "meme" —una imagen o un vídeo, a menudo paródico, que se difunde masivamente por Internet— más divertido que había visto de sí mismo era aquel en el que su rostro había sido superpuesto al de "un dictador chino".

Mbappe se refería, concretamente, a Mao Zedong, fundador de la República Popular China e instigador del denominado "Salto adelante", experimento que ha sido descrito por historiadores como el neerlandés Frank Dikötter, profesor en la Universidad de Hong Kong y autor de una influyente trilogía sobre la China comunista, como "la mayor catástrofe que el país había conocido jamás, destruyendo decenas de millones de vidas". Entre 1958 y 1962, según sus investigaciones, la cifra de víctimas mortales de ese experimento alcanzó al menos 45 millones de personas, la mayoría por hambre, agotamiento o violencia vinculada a las políticas del régimen.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más