“El punto de partida de la exposición es el año 1826, cuando Francia manda por primera vez un representante oficial a México, convertido en un país independiente. Francia no podía reconocer fácilmente la independencia de México porque los reyes de Francia y España eran primos. No se hacían esas cosas. Pero se dan cuenta que es un nuevo mundo. Entonces, Francia envía a un primer representante francés y México contesta de manera favorable mandando un representante diplomático oficial a Francia el mismo año”, explicó Philippe Ollé-Laprune, el comisario francés de la muestra.

A través de documentos históricos, artísticos, fotografías y testimonios se reconstituye este vínculo bicentenario entre los dos países y que ha sido uno de los más intensos que ha mantenido Francia con un país latinoamericano. Durante los últimos dos siglos, esta relación se ha nutrido de numerosos intercambios cuyos protagonistas han sido artistas, intelectuales y pensadores.

"La idea fue mostrar por un lado cómo México gracias a su pasado indígena, mágico, antiguo y enigmático, atraía muchísimo a franceses deseosos de conocer un mundo radicalmente distinto. Y del otro lado, cómo en ese nuevo país en construcción, se inspira de la historia y el sentido crítico de Francia para reflexionar sobre la idea de república, de democracia. México se inspiró en pensadores como Jean-Jacques Rousseau o Michel Foucault", agregó Ollé-Laprune, quien concibió la muestra junto al mexicano Conrado Tostado.

La exposición destaca momentos álgidos de las relaciones franco-mexicanas. Uno de ellos es la carta de Victor Hugo, autor de Los Miserables, y férreo opositor a la pena de muerte, a los mexicanos durante la invasión francesa 1862-67. El escritor francés escribió cinco años después a Benito Juárez, primer presidente indígena de México, pidiéndole que perdonara la vida de Maximiliano de Habsburgo. La misiva llegó, sin embargo, un día después de la ejecución del emperador depuesto de México.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La muestra también se detiene en los numerosos momentos en que Francia y México se apoyaron mutuamente durante el convulso siglo XX. Así mismo, una de las secciones explora las estadías de artistas mexicanos en Francia, como Frida Kahlo y los escritores Carlos Fuentes y Octavio Paz, así como las de franceses fascinados por la cultura e historia de México. Una de ellas es la escritora Elena Poniatowska, quien nació en París.

La exposición “Francia-México, 200 años de relación y amistad, resonancias, disonancias y contrapuntos” se presentó en la Biblioteca Vasconcelos de la capital mexicana, como parte de los eventos de la Gran Fiesta franco-mexicana 2026.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más