Por Ivonne Sánchez

El cáncer de páncreas, si bien es de los menos frecuentes, representa la cuarta causa de muerte por cáncer.

Entre los retos y los avances actuales, están las terapias personalizadas, esto es, individualizar el tratamiento a las características biológicas y genéticas.

Sin embargo, aún se necesita aumentar los conocimientos sobre el cáncer de páncreas para lograr tratamientos eficaces. De ahí la importancia de la investigacion en este campo.

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En Francia, la Fundación ARC financia varios proyectos , entre ellos el que dirige Nelson Dusetti, director de investigación del INSERM, sobre el cáncer de páncreas, Marsella, Francia. Entrevista:

Entrevista con el biólogo molecular Nelson Dusetti.

Nelson Dusetti es Director de Investigación del INSERM en el Centro de Investigación del Cáncer de Marsella (CRCM), Francia, donde dirige el equipo de Investigación Traslacional y Nuevas Dianas Terapéuticas en Cáncer de Páncreas (PaCaTeam) y codirige el departamento TRANSLATE-IT, dedicado a la investigación traslacional y las innovaciones terapéuticas.

Su investigación se centra en el cáncer de páncreas, particularmente en la heterogeneidad tumoral, los mecanismos de resistencia a los tratamientos y el desarrollo de estrategias de medicina personalizada.

Es el creador de la biobanca PaCaOmics, que reúne más de 250 organoides derivados de pacientes, 150 modelos tumorales implantados en ratones y 100 cultivos celulares primarios. Estos recursos permiten estudiar la biología tumoral y evaluar nuevas estrategias terapéuticas.

Su equipo ha desarrollado firmas moleculares basadas en la expresión génica que permiten predecir la sensibilidad de los tumores a diferentes quimioterapias. Estas investigaciones dieron origen a Pancreas-View, una herramienta diseñada para orientar la selección del tratamiento más adecuado para cada paciente, actualmente evaluada en ensayos clínicos prospectivos.

Es también cofundador de Predicting Med, una empresa creada para facilitar la transferencia de estas tecnologías a la práctica clínica.

Su trabajo busca conectar la investigación fundamental con la medicina clínica para mejorar la eficacia de los tratamientos y avanzar hacia una atención personalizada de los pacientes con cáncer de páncreas.

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