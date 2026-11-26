De nuestra enviada especial a Sevilla, Paola Ariza.

"Yo sé más o menos a quién voy a votar, pero tengo la duda", explica una de las mujeres aún indecisas de cara a las elecciones en España este domingo. Casi uno de cada 10 electores no ha decidido su voto y la mayoría de este porcentaje indeciso son mujeres, según arrojaron las encuestas.

A solo tres días de los comicios, Piedad no sabe ni siquiera si irá a votar: "No sé a quién voy a votar, porque no me representan. Estoy muy disgustada".

Pilar, de unos 50 años, ya decidió su voto, pero este es más por deber que por convicción: "No me siento representada hoy por hoy por nadie, pero como ciudadana sí tengo la responsabilidad de votar".

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En España, las mujeres han tenido históricamente un voto progresista, pero hay un inédito porcentaje en fuga… De hecho, Pedro Sánchez aprovechó este miércoles, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, para intentar recuperarlo, afirmando que sus oponentes de derecha, PP y Vox, podrían poner en peligro el avance de los derechos femeninos.

Los sondeos le auguran al PP la victoria sobre el PSOE, aunque por mínimos, por lo que su principal reto es conquistar este voto indeciso, explica la politóloga Ana Sánchez: "Por primera vez hemos visto en campaña cómo el Partido Popular, el partido de la derecha, apela a ese votante femenino. ¿Por qué es tan importante? Porque hay 48 escaños de los 350 que conforman el Congreso de los Diputados que están en juego y el voto femenino, el voto indeciso, puede decantar la balanza".

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