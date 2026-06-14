Un petrolero de la flota fantasma rusa, el buque Smyrtos, fue interceptado este domingo en el Canal de la Mancha por las fuerzas británicas, según anunció el Ministerio de Defensa del Reino Unido.

“En la primera operación de este tipo dirigida por el Reino Unido, el buque Smyrtos fue abordado por comandos de los Royal Marines y agentes de las fuerzas del orden especialmente formados de la Agencia Nacional contra el Crimen, a pesar de los esfuerzos de Rusia por eludir las sanciones y seguir alimentando su guerra bárbara en Ucrania”, indica un comunicado del ministerio.

El buque será trasladado a un fondeadero frente a la costa sur de Inglaterra y se le someterá a vigilancia, según se indica en el texto.

“Estrecha coordinación con los franceses”

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“Rusia se apoya en su flota fantasma para financiar su conflicto en Ucrania y nuestra interceptación supone un duro golpe para la guerra ilegal de Putin”, comentó el ministro de Defensa, Dan Jarvis, y añadió que la operación se había llevado a cabo “en estrecha coordinación con los franceses”.

Desbaratar la flota fantasma con la ayuda de socios internacionales “permite atacar directamente los recursos que alimentan la agresión de Rusia en Ucrania y reducir su capacidad para amenazar la seguridad en Europa y más allá”, añadió.

Londres ha sancionado a cientos de buques sospechosos de formar parte de la flota fantasma utilizada por Rusia para eludir los embargos occidentales impuestos desde la invasión de Ucrania en 2022. A estos buques, generalmente viejos petroleros de propiedad dudosa, se les prohíbe el acceso a los puertos y servicios británicos.

El primer ministro británico, Keir Starmer, consideró que la operación del domingo había asestado “un nuevo golpe a Rusia y recuerda a quienes alimentan la guerra de Putin en Ucrania que no pueden esconderse”, expresó.

En marzo, el Gobierno anunció que las fuerzas británicas estarían autorizadas a abordar y confiscar los buques de la flota fantasma que atravesaran sus aguas.

“Guerra híbrida”

Este anuncio se produjo tras la flexibilización por parte de Washington de las restricciones sobre el petróleo ruso con el fin de mitigar la subida vertiginosa de los precios provocada por la guerra que libran Estados Unidos e Israel contra Irán.

Francia, Bélgica, Finlandia y otros países europeos también han incautado recientemente buques que eludían las sanciones, sospechosos de pertenecer a la flota fantasma rusa.

Según Londres, estos buques son además sospechosos de haber dañado en varias ocasiones cables submarinos en el mar Báltico. El Gobierno británico ha indicado que propondrá una nueva legislación destinada a impedir que “Rusia y otros Estados hostiles” saboteen cables submarinos de Internet vitales.

Desde 2023 se han producido una serie de incidentes marítimos en el mar Báltico, en los que se han dañado cables submarinos y líneas eléctricas. Expertos militares y líderes europeos afirman que Rusia ha intensificado su “guerra híbrida” en esta región estratégica, ahora rodeada por completo por miembros de la OTAN, a excepción de Rusia. (AFP)

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